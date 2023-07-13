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Замглавы Минсельхоза отметил высокие показатели пензенских аграриев - РИА Новости, 13.07.2023
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Пензенская область
Пензенская область
 
22:01 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/agrarii-1884084743.html
Замглавы Минсельхоза отметил высокие показатели пензенских аграриев
Замглавы Минсельхоза отметил высокие показатели пензенских аграриев - РИА Новости, 13.07.2023
Замглавы Минсельхоза отметил высокие показатели пензенских аграриев
Пензенская область в прошлом году собрала рекордные для региона 3,5 миллиона тонн зерна, что является заслугой аграриев, заявил замминистра сельского хозяйства... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T22:01
2023-07-13T22:01
пензенская область
андрей разин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 13 июл - РИА Новости. Пензенская область в прошлом году собрала рекордные для региона 3,5 миллиона тонн зерна, что является заслугой аграриев, заявил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. "В прошлом году аграрии Пензенской области обновили исторический рекорд Пензенской земли- более 3,5 миллиона зерна было произведено. В первую очередь, это заслуга тех, кто работает на селе, и, конечно - региональной власти, лично губернатора, без поддержки которых добиваться новых результатов, практически, невозможно", - цитирует слова Разина пресс-служба правительства региона. Разин в четверг в Каменском районе Пензенской области принял участие в открытии традиционного "Дня поля". Губернатор Олег Мельниченко на открытии мероприятия отметил, что уже сейчас можно прогнозировать хороший урожай - выше среднемноголетних значений. "В Пензенской области мы уверенно смотрим в будущее. Уже сегодня показатели говорят о том, что хозяйства будут в полном объёме снабжены разнообразными кормами, а значит, на прилавках будет достаточно и мяса, и молока. Продовольственная безопасность по основным видам продукции будет обеспечена", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. Уточняется, что в этом году регион планирует собрать не менее 2,8 миллиона тонн зерна, 2,1 миллиона тонн сахарной свеклы, 626 тысяч тонн масличных, более 400 тысяч тонн картофеля и овощей, что "позволит обеспечить жителей Пензенской области продуктами питания, а также загрузить мощности перерабатывающих предприятий". Глава региона назвал "День поля" одним из главных событий сельскохозяйственного года для региона. "Это прекрасная возможность для всех нас в деловом, неформальном общении сверить часы перед уборочной кампанией, взять на заметку новые тенденции, выработать дальнейшую тактику, стратегию развития предприятий и отрасли в целом", - отметил Мельниченко. В пресс-службе добавили, что в рамках мероприятия крупнейшие фирмы-дилеры и заводы-изготовители представили новые образцы и модели сельскохозяйственной техники, включая почвообрабатывающую, кормозаготовительную и уборочную, а также новейшие цифровые технологии и инструменты для автоматизации рабочих процессов агропроизводства, геоинформационные сервисы космического мониторинга сельскохозяйственных земель.
https://ria.ru/20230327/agrosektor-1861081479.html
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андрей разин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), олег мельниченко
Пензенская область, Андрей Разин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Олег Мельниченко
Замглавы Минсельхоза отметил высокие показатели пензенских аграриев

Замглавы Минсельхоза Разин отметил высокие показатели пензенских аграриев

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ПЕНЗА, 13 июл - РИА Новости. Пензенская область в прошлом году собрала рекордные для региона 3,5 миллиона тонн зерна, что является заслугой аграриев, заявил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.
"В прошлом году аграрии Пензенской области обновили исторический рекорд Пензенской земли- более 3,5 миллиона зерна было произведено. В первую очередь, это заслуга тех, кто работает на селе, и, конечно - региональной власти, лично губернатора, без поддержки которых добиваться новых результатов, практически, невозможно", - цитирует слова Разина пресс-служба правительства региона.
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Разин в четверг в Каменском районе Пензенской области принял участие в открытии традиционного "Дня поля".
Губернатор Олег Мельниченко на открытии мероприятия отметил, что уже сейчас можно прогнозировать хороший урожай - выше среднемноголетних значений. "В Пензенской области мы уверенно смотрим в будущее. Уже сегодня показатели говорят о том, что хозяйства будут в полном объёме снабжены разнообразными кормами, а значит, на прилавках будет достаточно и мяса, и молока. Продовольственная безопасность по основным видам продукции будет обеспечена", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Уточняется, что в этом году регион планирует собрать не менее 2,8 миллиона тонн зерна, 2,1 миллиона тонн сахарной свеклы, 626 тысяч тонн масличных, более 400 тысяч тонн картофеля и овощей, что "позволит обеспечить жителей Пензенской области продуктами питания, а также загрузить мощности перерабатывающих предприятий".
Глава региона назвал "День поля" одним из главных событий сельскохозяйственного года для региона. "Это прекрасная возможность для всех нас в деловом, неформальном общении сверить часы перед уборочной кампанией, взять на заметку новые тенденции, выработать дальнейшую тактику, стратегию развития предприятий и отрасли в целом", - отметил Мельниченко.
В пресс-службе добавили, что в рамках мероприятия крупнейшие фирмы-дилеры и заводы-изготовители представили новые образцы и модели сельскохозяйственной техники, включая почвообрабатывающую, кормозаготовительную и уборочную, а также новейшие цифровые технологии и инструменты для автоматизации рабочих процессов агропроизводства, геоинформационные сервисы космического мониторинга сельскохозяйственных земель.
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