https://ria.ru/20230713/abiturient-1883990063.html
Более 270 тысяч заявлений подали абитуриенты в педагогические вузы
Более 270 тысяч заявлений подали абитуриенты в педагогические вузы - РИА Новости, 13.07.2023
Более 270 тысяч заявлений подали абитуриенты в педагогические вузы
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Количество заявлений в педагогические вузы с начала приемной кампании 2023 года достигло более 270 тысяч. Об этом сообщил Министр... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:16
2023-07-13T15:16
2023-07-13T15:19
год педагога и наставника
сн_образование
социальный навигатор
сергей кравцов
общество
навигатор абитуриента
россия
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Количество заявлений в педагогические вузы с начала приемной кампании 2023 года достигло более 270 тысяч. Об этом сообщил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, выступая на панельной дискуссии "Российское общество: ценности и нравственные ориентиры" V Всероссийского молодежного форума "Дигория"."Качество образования во многом зависит от учителя. Этот год Президентом России объявлен Годом педагога и наставника, что еще раз подчеркивает значимость профессии учителя. Ежемесячно классные руководители получают выплаты по 5 тысяч рублей, средняя заработная плата учителя в большинстве регионов соответствует средней заработной плате по экономике, действуют льготы, компенсационные и стимулирующие выплаты. И мы видим, что у нас высокий спрос на поступление в педагогические вузы – на сегодняшний день более 270 тысяч заявлений. Значительный рост в сравнении с цифрами за аналогичный период прошлого года", – отметил Сергей Кравцов.Он напомнил, что общее количество школьников, сдающих ЕГЭ в этом году, составило 600 тысяч, а также призвал абитуриентов выбирать педагогические направления для продолжения образования.Глава Минпросвещения отметил, что система школьного образования – это стратегический приоритет государства, ключ к формированию личности и всестороннему развитию ребенка, и, как следствие, она имеет особое значение для общества и развития государства в целом.По его словам, благодаря анализу дореволюционного, советского и современного российского опыта организации образовательного процесса большое внимание уделяется выстраиванию системности.С этой целью вводятся единые программы обучения в школе, единые учебники, единое содержание образования, а также единая система подготовки учителей. Эти принципы призваны поддерживать высокое качество школьной системы образования.Один из компонентов этой работы – обеспечение воспитательной работы в школах. Сегодня это комплексная система, которая включает в себя единую программу воспитания, проведение внеурочных занятий "Разговоры о важном", церемоний поднятия государственного флага и исполнения гимна, введение должности советника директора по воспитанию.Кроме того, Сергей Кравцов рассказал, что Минпросвещения России разрабатывает платформу, с помощью которой родители, школьники и педагоги смогут в удаленном режиме получить психологическую помощь. Планируется, что она будет готова в следующем учебном году.V Всероссийский молодежный форум "Дигория" проходит с 9 по 15 июля в Нижнем Новгороде. Цель форума – формирование сообщества молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, осуществляющих ценностно-мировоззренческое просвещение в рамках пяти профильных направлений: "Молодежь и страна", "Социально-политическая экспертиза", "Образование и просвещение", "Медиа и коммуникации", "Политические технологии".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сн_образование, социальный навигатор, сергей кравцов, общество, навигатор абитуриента, россия
Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор, Сергей Кравцов, Общество, Навигатор абитуриента, Россия
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Количество заявлений в педагогические вузы с начала приемной кампании 2023 года достигло более 270 тысяч. Об этом сообщил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, выступая на панельной дискуссии "Российское общество: ценности и нравственные ориентиры" V Всероссийского молодежного форума "Дигория".
"Качество образования во многом зависит от учителя. Этот год Президентом России объявлен Годом педагога и наставника, что еще раз подчеркивает значимость профессии учителя. Ежемесячно классные руководители получают выплаты по 5 тысяч рублей, средняя заработная плата учителя в большинстве регионов соответствует средней заработной плате по экономике, действуют льготы, компенсационные и стимулирующие выплаты. И мы видим, что у нас высокий спрос на поступление в педагогические вузы – на сегодняшний день более 270 тысяч заявлений. Значительный рост в сравнении с цифрами за аналогичный период прошлого года", – отметил Сергей Кравцов.
Он напомнил, что общее количество школьников, сдающих ЕГЭ в этом году, составило 600 тысяч, а также призвал абитуриентов выбирать педагогические направления для продолжения образования.
Глава Минпросвещения отметил, что система школьного образования – это стратегический приоритет государства, ключ к формированию личности и всестороннему развитию ребенка, и, как следствие, она имеет особое значение для общества и развития государства в целом.
По его словам, благодаря анализу дореволюционного, советского и современного российского опыта организации образовательного процесса большое внимание уделяется выстраиванию системности.
С этой целью вводятся единые программы обучения в школе, единые учебники, единое содержание образования, а также единая система подготовки учителей. Эти принципы призваны поддерживать высокое качество школьной системы образования.
Один из компонентов этой работы – обеспечение воспитательной работы в школах. Сегодня это комплексная система, которая включает в себя единую программу воспитания, проведение внеурочных занятий "Разговоры о важном", церемоний поднятия государственного флага и исполнения гимна, введение должности советника директора по воспитанию.
Кроме того, Сергей Кравцов рассказал, что Минпросвещения России разрабатывает платформу, с помощью которой родители, школьники и педагоги смогут в удаленном режиме получить психологическую помощь. Планируется, что она будет готова в следующем учебном году.
V Всероссийский молодежный форум "Дигория" проходит с 9 по 15 июля в Нижнем Новгороде. Цель форума – формирование сообщества молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, осуществляющих ценностно-мировоззренческое просвещение в рамках пяти профильных направлений: "Молодежь и страна", "Социально-политическая экспертиза", "Образование и просвещение", "Медиа и коммуникации", "Политические технологии".