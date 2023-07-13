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Более 270 тысяч заявлений подали абитуриенты в педагогические вузы

Более 270 тысяч заявлений подали абитуриенты в педагогические вузы - РИА Новости, 13.07.2023

Более 270 тысяч заявлений подали абитуриенты в педагогические вузы

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Количество заявлений в педагогические вузы с начала приемной кампании 2023 года достигло более 270 тысяч. Об этом сообщил Министр... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T15:16

2023-07-13T15:16

2023-07-13T15:19

год педагога и наставника

сн_образование

социальный навигатор

сергей кравцов

общество

навигатор абитуриента

россия

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Количество заявлений в педагогические вузы с начала приемной кампании 2023 года достигло более 270 тысяч. Об этом сообщил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, выступая на панельной дискуссии "Российское общество: ценности и нравственные ориентиры" V Всероссийского молодежного форума "Дигория"."Качество образования во многом зависит от учителя. Этот год Президентом России объявлен Годом педагога и наставника, что еще раз подчеркивает значимость профессии учителя. Ежемесячно классные руководители получают выплаты по 5 тысяч рублей, средняя заработная плата учителя в большинстве регионов соответствует средней заработной плате по экономике, действуют льготы, компенсационные и стимулирующие выплаты. И мы видим, что у нас высокий спрос на поступление в педагогические вузы – на сегодняшний день более 270 тысяч заявлений. Значительный рост в сравнении с цифрами за аналогичный период прошлого года", – отметил Сергей Кравцов.Он напомнил, что общее количество школьников, сдающих ЕГЭ в этом году, составило 600 тысяч, а также призвал абитуриентов выбирать педагогические направления для продолжения образования.Глава Минпросвещения отметил, что система школьного образования – это стратегический приоритет государства, ключ к формированию личности и всестороннему развитию ребенка, и, как следствие, она имеет особое значение для общества и развития государства в целом.По его словам, благодаря анализу дореволюционного, советского и современного российского опыта организации образовательного процесса большое внимание уделяется выстраиванию системности.С этой целью вводятся единые программы обучения в школе, единые учебники, единое содержание образования, а также единая система подготовки учителей. Эти принципы призваны поддерживать высокое качество школьной системы образования.Один из компонентов этой работы – обеспечение воспитательной работы в школах. Сегодня это комплексная система, которая включает в себя единую программу воспитания, проведение внеурочных занятий "Разговоры о важном", церемоний поднятия государственного флага и исполнения гимна, введение должности советника директора по воспитанию.Кроме того, Сергей Кравцов рассказал, что Минпросвещения России разрабатывает платформу, с помощью которой родители, школьники и педагоги смогут в удаленном режиме получить психологическую помощь. Планируется, что она будет готова в следующем учебном году.V Всероссийский молодежный форум "Дигория" проходит с 9 по 15 июля в Нижнем Новгороде. Цель форума – формирование сообщества молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, осуществляющих ценностно-мировоззренческое просвещение в рамках пяти профильных направлений: "Молодежь и страна", "Социально-политическая экспертиза", "Образование и просвещение", "Медиа и коммуникации", "Политические технологии".

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сн_образование, социальный навигатор, сергей кравцов, общество, навигатор абитуриента, россия