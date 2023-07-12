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Леонида Зюганова зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы - РИА Новости, 12.07.2023
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15:22 12.07.2023 (обновлено: 15:33 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/zyuganov-1883766615.html
Леонида Зюганова зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы
Леонида Зюганова зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы - РИА Новости, 12.07.2023
Леонида Зюганова зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы
Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала депутата Мосгордумы Леонида Зюганова, в качестве кандидата на пост мэра столицы, соответствующее... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:22
2023-07-12T15:33
москва
борис чернышов (депутат)
сергей собянин
мосгоризбирком
московская городская дума
дмитрий реут
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала депутата Мосгордумы Леонида Зюганова, в качестве кандидата на пост мэра столицы, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду. Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, представленные Зюгановым документы для регистрации соответствуют всем требованиям избирательного законодательства. "Леонид Андреевич предоставил 112 подписей муниципальных депутатов из 112 муниципальных образований Москвы, все они заверены нотариально надлежащим образом, все они являются достоверными… Поэтому предлагается зарегистрировать Леонида Андреевича Зюганова кандидатом на должность (кандидата в мэры - ред.) мэра Москвы, выдать, зарегистрированному кандидату удостоверение", - сказал Реут. Свои кандидатуры на пост мэра выдвинули 12 человек, из них шесть - самовыдвиженцев. Как ранее сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля. Документы на регистрацию сдали только пять кандидатов от парламентских партий: действующий мэр Сергей Собянин, первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Ранее, 10 июля, первым кандидатом Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
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москва, борис чернышов (депутат), сергей собянин, мосгоризбирком, московская городская дума, дмитрий реут
Москва, Борис Чернышов (депутат), Сергей Собянин, Мосгоризбирком, Московская городская дума, Дмитрий Реут
Леонида Зюганова зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал депутата Леонида Зюганова кандидатом на пост мэра Москвы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДепутат Мосгордумы Леонид Зюганов
Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала депутата Мосгордумы Леонида Зюганова, в качестве кандидата на пост мэра столицы, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду.
Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, представленные Зюгановым документы для регистрации соответствуют всем требованиям избирательного законодательства.
«
"Леонид Андреевич предоставил 112 подписей муниципальных депутатов из 112 муниципальных образований Москвы, все они заверены нотариально надлежащим образом, все они являются достоверными… Поэтому предлагается зарегистрировать Леонида Андреевича Зюганова кандидатом на должность (кандидата в мэры - ред.) мэра Москвы, выдать, зарегистрированному кандидату удостоверение", - сказал Реут.
Свои кандидатуры на пост мэра выдвинули 12 человек, из них шесть - самовыдвиженцев. Как ранее сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля.
Документы на регистрацию сдали только пять кандидатов от парламентских партий: действующий мэр Сергей Собянин, первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
Ранее, 10 июля, первым кандидатом Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
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