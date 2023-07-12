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Эрдоган рассказал о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 12.07.2023
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17:41 12.07.2023 (обновлено: 17:51 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/zerno-1883806527.html
Эрдоган рассказал о ситуации с зерновой сделкой
Эрдоган рассказал о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 12.07.2023
Эрдоган рассказал о ситуации с зерновой сделкой
Анкара продолжает переговоры с целью продления истекающей 17 июля зерновой сделки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:41
2023-07-12T17:51
зерновая сделка
турция
россия
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
нато
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СТАМБУЛ, 12 июл – РИА Новости. Анкара продолжает переговоры с целью продления истекающей 17 июля зерновой сделки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Черноморская инициатива обеспечила отправку более 33 миллионов тонн зерна. Срок ее действия после нескольких продлений истекает 17 июля, продолжаются переговоры с целью ее продления", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по окончанию саммита НАТО.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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зерновая сделка, турция, россия, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, владимир путин, нато, оон, россельхозбанк
Зерновая сделка, Турция, Россия, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, НАТО, ООН, Россельхозбанк
Эрдоган рассказал о ситуации с зерновой сделкой

Эрдоган заявил, что Турция продолжает контакты для продления действия зерновой сделки

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 12 июл – РИА Новости. Анкара продолжает переговоры с целью продления истекающей 17 июля зерновой сделки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Черноморская инициатива обеспечила отправку более 33 миллионов тонн зерна. Срок ее действия после нескольких продлений истекает 17 июля, продолжаются переговоры с целью ее продления", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по окончанию саммита НАТО.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
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Зерновая сделкаТурцияРоссияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинНАТОООНРоссельхозбанк
 
 
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