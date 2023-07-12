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"Мы не можем". До Зеленского дошла страшная правда о судьбе Украины

"Мы не можем". До Зеленского дошла страшная правда о судьбе Украины - РИА Новости, 12.07.2023

"Мы не можем". До Зеленского дошла страшная правда о судьбе Украины

Владимир Зеленский заявил, что партнеры не будут десятилетиями поддерживать Украину, если ВСУ на поле боя будут стоять на месте. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T19:22

2023-07-12T19:22

2023-07-12T19:22

специальная военная операция на украине

украина

вильнюс

владимир зеленский

йенс столтенберг

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что партнеры не будут десятилетиями поддерживать Украину, если ВСУ на поле боя будут стоять на месте. "Все зависит от того, какие наши действия будут на поле боя, это важно не только для поддержки союзниками нас, но и для нас, чтобы мы были мотивированы. Мы не можем просто стоять на месте, мы понимаем, что нас десятилетиями не будут поддерживать", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляцию которой осуществлял телеканал "Рада". Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.

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украина, вильнюс, владимир зеленский, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, нато