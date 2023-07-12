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"Мы не можем". До Зеленского дошла страшная правда о судьбе Украины - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883837606.html
"Мы не можем". До Зеленского дошла страшная правда о судьбе Украины
"Мы не можем". До Зеленского дошла страшная правда о судьбе Украины - РИА Новости, 12.07.2023
"Мы не можем". До Зеленского дошла страшная правда о судьбе Украины
Владимир Зеленский заявил, что партнеры не будут десятилетиями поддерживать Украину, если ВСУ на поле боя будут стоять на месте. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:22
2023-07-12T19:22
специальная военная операция на украине
украина
вильнюс
владимир зеленский
йенс столтенберг
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что партнеры не будут десятилетиями поддерживать Украину, если ВСУ на поле боя будут стоять на месте. "Все зависит от того, какие наши действия будут на поле боя, это важно не только для поддержки союзниками нас, но и для нас, чтобы мы были мотивированы. Мы не можем просто стоять на месте, мы понимаем, что нас десятилетиями не будут поддерживать", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляцию которой осуществлял телеканал "Рада". Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
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украина, вильнюс, владимир зеленский, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вильнюс, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Мы не можем". До Зеленского дошла страшная правда о судьбе Украины

Зеленский: Запад не будет десятилетиями поддерживать Киев, если ВСУ будут стоять на месте

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что партнеры не будут десятилетиями поддерживать Украину, если ВСУ на поле боя будут стоять на месте.
"Все зависит от того, какие наши действия будут на поле боя, это важно не только для поддержки союзниками нас, но и для нас, чтобы мы были мотивированы. Мы не можем просто стоять на месте, мы понимаем, что нас десятилетиями не будут поддерживать", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляцию которой осуществлял телеканал "Рада".
Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВильнюсВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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