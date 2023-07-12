https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883713063.html
Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими
Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими
Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита НАТО, на котором Украину не пригласили в альянс, "хорошими". РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:14
2023-07-12T13:14
2023-07-12T13:34
украина
нато
в мире
владимир зеленский
йенс столтенберг
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита НАТО, на котором Украину не пригласили в альянс, "хорошими"."Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальными", - заявил он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Ранее лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нато, в мире, владимир зеленский, йенс столтенберг
Украина, НАТО, В мире, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг
Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими
Зеленский назвал результаты саммита хорошими, несмотря на неприглашение Украины в НАТО
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита НАТО, на котором Украину не пригласили в альянс, "хорошими".
"Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальными", - заявил он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
.
Ранее лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
"Зеленский злится": на саммите НАТО Украину ждал неприятный сюрприз