https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883713063.html

Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими

Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими - РИА Новости, 12.07.2023

Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими

Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита НАТО, на котором Украину не пригласили в альянс, "хорошими". РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:14

2023-07-12T13:14

2023-07-12T13:34

украина

нато

в мире

владимир зеленский

йенс столтенберг

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита НАТО, на котором Украину не пригласили в альянс, "хорошими"."Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальными", - заявил он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Ранее лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, нато, в мире, владимир зеленский, йенс столтенберг