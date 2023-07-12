Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал три приоритетных вопроса для Киева на саммите НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 12.07.2023 (обновлено: 11:02 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883678765.html
Зеленский назвал три приоритетных вопроса для Киева на саммите НАТО
Зеленский назвал три приоритетных вопроса для Киева на саммите НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленский назвал три приоритетных вопроса для Киева на саммите НАТО
Владимир Зеленский заявил на саммите НАТО о трех приоритетных вопросах для Киева, которые связаны с вооружением, приглашением страны в НАТО и гарантиями... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:45
2023-07-12T11:02
специальная военная операция на украине
киев
владимир зеленский
йенс столтенберг
дмитрий песков
россия
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883672347_0:267:3072:1994_1920x0_80_0_0_fd57b5a8f74fc71191358830a2b6845e.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил на саммите НАТО о трех приоритетных вопросах для Киева, которые связаны с вооружением, приглашением страны в НАТО и гарантиями безопасности для Украины. "В нашей повестке дня на сегодня у нас три приоритетных вопроса. Первый - пакеты вооружений, новые пакеты вооружений для поддержки нашей армии на поле боя", - заявил он журналистам. "Мы слышим, что у нас будет приглашение, когда этого позволят меры безопасности. Я хочу обсудить с нашими партнерами все эти вопросы", - добавил он. Третий вопрос, который будет обсуждаться в среду, как заявил Зеленский - это гарантии безопасности до вступления Киева в НАТО. Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
https://ria.ru/20230712/neudacha-1883670784.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883672347_339:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ca0a2057422928802dbb301b6cf1253c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, владимир зеленский, йенс столтенберг, дмитрий песков, россия, украина, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, Россия, Украина, НАТО, В мире
Зеленский назвал три приоритетных вопроса для Киева на саммите НАТО

Зеленский назвал вопрос о пакетах вооружений для ВСУ приоритетным на саммите НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил на саммите НАТО о трех приоритетных вопросах для Киева, которые связаны с вооружением, приглашением страны в НАТО и гарантиями безопасности для Украины.
"В нашей повестке дня на сегодня у нас три приоритетных вопроса. Первый - пакеты вооружений, новые пакеты вооружений для поддержки нашей армии на поле боя", - заявил он журналистам.
"Мы слышим, что у нас будет приглашение, когда этого позволят меры безопасности. Я хочу обсудить с нашими партнерами все эти вопросы", - добавил он. Третий вопрос, который будет обсуждаться в среду, как заявил Зеленский - это гарантии безопасности до вступления Киева в НАТО.
Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой на Лукишской площади в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Зеленский злится": на саммите НАТО Украину ждал неприятный сюрприз
Вчера, 08:00
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Катастрофическая неудача". В США признали горькую для Украины правду
Вчера, 10:03
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковРоссияУкраинаНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала