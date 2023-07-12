https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883678765.html

Зеленский назвал три приоритетных вопроса для Киева на саммите НАТО

Зеленский назвал три приоритетных вопроса для Киева на саммите НАТО - РИА Новости, 12.07.2023

Зеленский назвал три приоритетных вопроса для Киева на саммите НАТО

Владимир Зеленский заявил на саммите НАТО о трех приоритетных вопросах для Киева, которые связаны с вооружением, приглашением страны в НАТО и гарантиями... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:45

2023-07-12T10:45

2023-07-12T11:02

специальная военная операция на украине

киев

владимир зеленский

йенс столтенберг

дмитрий песков

россия

украина

нато

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил на саммите НАТО о трех приоритетных вопросах для Киева, которые связаны с вооружением, приглашением страны в НАТО и гарантиями безопасности для Украины. "В нашей повестке дня на сегодня у нас три приоритетных вопроса. Первый - пакеты вооружений, новые пакеты вооружений для поддержки нашей армии на поле боя", - заявил он журналистам. "Мы слышим, что у нас будет приглашение, когда этого позволят меры безопасности. Я хочу обсудить с нашими партнерами все эти вопросы", - добавил он. Третий вопрос, который будет обсуждаться в среду, как заявил Зеленский - это гарантии безопасности до вступления Киева в НАТО. Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230712/neudacha-1883670784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, владимир зеленский, йенс столтенберг, дмитрий песков, россия, украина, нато, в мире