Зеленский назвал три приоритетных вопроса для Киева на саммите НАТО
Зеленский назвал вопрос о пакетах вооружений для ВСУ приоритетным на саммите НАТО
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил на саммите НАТО о трех приоритетных вопросах для Киева, которые связаны с вооружением, приглашением страны в НАТО и гарантиями безопасности для Украины.
"В нашей повестке дня на сегодня у нас три приоритетных вопроса. Первый - пакеты вооружений, новые пакеты вооружений для поддержки нашей армии на поле боя", - заявил он журналистам.
"Мы слышим, что у нас будет приглашение, когда этого позволят меры безопасности. Я хочу обсудить с нашими партнерами все эти вопросы", - добавил он. Третий вопрос, который будет обсуждаться в среду, как заявил Зеленский - это гарантии безопасности до вступления Киева в НАТО.
Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.