https://ria.ru/20230712/zasedanie-1883724411.html

В Вильнюсе началось заседание Совета НАТО — Украина с участием Зеленского

В Вильнюсе началось заседание Совета НАТО — Украина с участием Зеленского - РИА Новости, 12.07.2023

В Вильнюсе началось заседание Совета НАТО — Украина с участием Зеленского

Первое инаугурационное заседание только что созданного Совета НАТО-Украина началось в среду в Вильнюсе под председательством генсека Североатлантического... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:01

2023-07-12T14:01

2023-07-12T14:18

вильнюс

нато

в мире

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россия

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Первое инаугурационное заседание только что созданного Совета НАТО-Украина началось в среду в Вильнюсе под председательством генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и с участием Владимира Зеленского."Это исторический момент… Сегодня мы встречаемся как равные стороны, и я жду того дня, когда мы встретимся как союзники", - сказал Столтенберг, открывая встречу, которая проходит на уровне лидеров стран блока.Перед началом заседания Зеленский заявил, что собирается обсуждать три приоритетных вопроса: новые поставки оружия, приглашение Украины в альянс, а также гарантии безопасности.В России ранее отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.Во вторник в заявлении по итогам первого дня саммита в Вильнюсе лидеры НАТО объявили о создании Совета, который должен прийти на смену комиссии НАТО-Украина. Сообщалось, что в отличие от комиссии, которая носила характер платформы для дискуссий, в совете могут приниматься конкретные практические решения по сотрудничеству.Совет НАТО-Украина, как ожидается, также должен будет способствовать евроатлантическим устремлениям Украины, то есть ее желанию стать полноценным членом альянса.При этом пока такая перспектива, озвученная впервые еще на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, остается туманной. Многочисленные призывы направить приглашение Киеву или хотя бы обозначить сроки принятия такого решения остались без ответа. В итоговом заявлении вильнюсского саммита говорится, что приглашение Украине направят, "когда союзники согласятся на это и будут выполнены условия".На призывы Зеленского определиться по срокам вступления Украины в НАТО Столтенберг ответил, что "в процессе присоединения к НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", самое важное – выполнять условия.При этом генсек альянса указал, что для Украины сейчас самое важное – в принципе сохраниться как суверенное государство в Европе, потому что "если Украина не победит, вопрос о ее членстве вообще стоять не будет".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883711498.html

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230712/boepripasy-1883718553.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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вильнюс, нато, в мире, владимир зеленский, россия, украина, йенс столтенберг