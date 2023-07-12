https://ria.ru/20230712/yuar-1883686095.html

Страны Африки обсудят с Россией Украину на саммите в Петербурге

Страны Африки обсудят с Россией Украину на саммите в Петербурге - РИА Новости, 12.07.2023

Страны Африки обсудят с Россией Украину на саммите в Петербурге

Страны Африки, выступившие с африканской мирной инициативой по Украине, намерены на полях саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге обсудить вопросы... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:19

2023-07-12T11:19

2023-07-12T11:19

африка

россия

юар

украина

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Страны Африки, выступившие с африканской мирной инициативой по Украине, намерены на полях саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге обсудить вопросы урегулирования конфликта, заявил РИА Новости политический советник посольства ЮАР в РФ Дау Фермак. В мирную инициативу, помимо ЮАР, входят Замбия, Сенегал, Конго, Уганда, Египет и Коморские острова, председательствующие в Африканском союзе. "ЮАР является одной из семи стран, которые вовлечены в этот вопрос (урегулирования украинского конфликта - ред.). В прошлом месяце лидеры стран посетили как Киев, так и Москву, чтобы обсудить африканскую мирную инициативу. Семь стран на полях саммита (Россия-Африка), который пройдет в Санкт-Петербурге в июле, проведут вторую встречу по инициативе", - сказал он. По словам советника посольства, вопросы урегулирования важны для африканских стран, поскольку конфликт оказывает влияние на продовольственную безопасность Африки. "Именно поэтому Африка решила выступить таким образом. Мы продолжим этим заниматься вопросом (урегулирования) военных действий, пока проблема не будет решена", - добавил Фермак. Президент РФ Владимир Путин 17 июня провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230707/sammit-1882775570.html

африка

россия

юар

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

африка, россия, юар, украина