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Страны Африки обсудят с Россией Украину на саммите в Петербурге - РИА Новости, 12.07.2023
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11:19 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/yuar-1883686095.html
Страны Африки обсудят с Россией Украину на саммите в Петербурге
Страны Африки обсудят с Россией Украину на саммите в Петербурге - РИА Новости, 12.07.2023
Страны Африки обсудят с Россией Украину на саммите в Петербурге
Страны Африки, выступившие с африканской мирной инициативой по Украине, намерены на полях саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге обсудить вопросы... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:19
2023-07-12T11:19
африка
россия
юар
украина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Страны Африки, выступившие с африканской мирной инициативой по Украине, намерены на полях саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге обсудить вопросы урегулирования конфликта, заявил РИА Новости политический советник посольства ЮАР в РФ Дау Фермак. В мирную инициативу, помимо ЮАР, входят Замбия, Сенегал, Конго, Уганда, Египет и Коморские острова, председательствующие в Африканском союзе. "ЮАР является одной из семи стран, которые вовлечены в этот вопрос (урегулирования украинского конфликта - ред.). В прошлом месяце лидеры стран посетили как Киев, так и Москву, чтобы обсудить африканскую мирную инициативу. Семь стран на полях саммита (Россия-Африка), который пройдет в Санкт-Петербурге в июле, проведут вторую встречу по инициативе", - сказал он. По словам советника посольства, вопросы урегулирования важны для африканских стран, поскольку конфликт оказывает влияние на продовольственную безопасность Африки. "Именно поэтому Африка решила выступить таким образом. Мы продолжим этим заниматься вопросом (урегулирования) военных действий, пока проблема не будет решена", - добавил Фермак. Президент РФ Владимир Путин 17 июня провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.
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африка, россия, юар, украина
Африка, Россия, ЮАР, Украина
Страны Африки обсудят с Россией Украину на саммите в Петербурге

Посольство ЮАР: страны Африки намерены на саммите в Петербурге c Россией обсудить Украину

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСаммит "Россия - Африка" в 2019 году
Саммит Россия - Африка в 2019 году - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Саммит "Россия - Африка" в 2019 году. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Страны Африки, выступившие с африканской мирной инициативой по Украине, намерены на полях саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге обсудить вопросы урегулирования конфликта, заявил РИА Новости политический советник посольства ЮАР в РФ Дау Фермак.
В мирную инициативу, помимо ЮАР, входят Замбия, Сенегал, Конго, Уганда, Египет и Коморские острова, председательствующие в Африканском союзе.
"ЮАР является одной из семи стран, которые вовлечены в этот вопрос (урегулирования украинского конфликта - ред.). В прошлом месяце лидеры стран посетили как Киев, так и Москву, чтобы обсудить африканскую мирную инициативу. Семь стран на полях саммита (Россия-Африка), который пройдет в Санкт-Петербурге в июле, проведут вторую встречу по инициативе", - сказал он.
По словам советника посольства, вопросы урегулирования важны для африканских стран, поскольку конфликт оказывает влияние на продовольственную безопасность Африки.
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"Именно поэтому Африка решила выступить таким образом. Мы продолжим этим заниматься вопросом (урегулирования) военных действий, пока проблема не будет решена", - добавил Фермак.
Президент РФ Владимир Путин 17 июня провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.
 
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