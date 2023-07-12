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Володин поручил проработать организацию выставки разбитой западной техники - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 12.07.2023 (обновлено: 15:59 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/vystavka-1883740627.html
Володин поручил проработать организацию выставки разбитой западной техники
Володин поручил проработать организацию выставки разбитой западной техники - РИА Новости, 12.07.2023
Володин поручил проработать организацию выставки разбитой западной техники
Разбитую военную технику западного производства могут выставить у посольств тех стран, которые поставляют ее Украине, такое предложение поддержал спикер Госдумы РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:47
2023-07-12T15:59
специальная военная операция на украине
вячеслав володин
госдума рф
нато
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Разбитую военную технику западного производства могут выставить у посольств тех стран, которые поставляют ее Украине, такое предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.С этой идеей выступили депутаты, председатель поручил комитету по обороне ее проработать."Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину", — сказал Володин.Министр обороны Сергей Шойгу накануне заявил, что российские военные за время украинского контрнаступления уже уничтожили более 1200 единиц бронетехники ВСУ, в том числе 17 немецких танков Leopard и 12 американских БМП Bradley.
РИА Новости
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вячеслав володин, госдума рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Володин, Госдума РФ, НАТО
Володин поручил проработать организацию выставки разбитой западной техники

Володин поручил проработать организацию выставки разбитой техники у посольств стран НАТО

Уничтоженный танк
Уничтоженный танк
Уничтоженный танк. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Разбитую военную технику западного производства могут выставить у посольств тех стран, которые поставляют ее Украине, такое предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
С этой идеей выступили депутаты, председатель поручил комитету по обороне ее проработать.
"Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину", — сказал Володин.
Министр обороны Сергей Шойгу накануне заявил, что российские военные за время украинского контрнаступления уже уничтожили более 1200 единиц бронетехники ВСУ, в том числе 17 немецких танков Leopard и 12 американских БМП Bradley.
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ВолодинГосдума РФНАТО
 
 
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