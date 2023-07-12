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Володин поручил проработать организацию выставки разбитой западной техники

Володин поручил проработать организацию выставки разбитой западной техники - РИА Новости, 12.07.2023

Володин поручил проработать организацию выставки разбитой западной техники

Разбитую военную технику западного производства могут выставить у посольств тех стран, которые поставляют ее Украине, такое предложение поддержал спикер Госдумы РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:47

2023-07-12T14:47

2023-07-12T15:59

специальная военная операция на украине

вячеслав володин

госдума рф

нато

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Разбитую военную технику западного производства могут выставить у посольств тех стран, которые поставляют ее Украине, такое предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.С этой идеей выступили депутаты, председатель поручил комитету по обороне ее проработать."Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину", — сказал Володин.Министр обороны Сергей Шойгу накануне заявил, что российские военные за время украинского контрнаступления уже уничтожили более 1200 единиц бронетехники ВСУ, в том числе 17 немецких танков Leopard и 12 американских БМП Bradley.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав володин, госдума рф, нато