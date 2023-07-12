https://ria.ru/20230712/vsu-1883811923.html

Провал наступления ВСУ добавил пессимизма странам НАТО, считает дипломат

Провал наступления ВСУ добавил пессимизма странам НАТО, считает дипломат - РИА Новости, 12.07.2023

Провал наступления ВСУ добавил пессимизма странам НАТО, считает дипломат

Пессимизма лидерам стран НАТО на прошедшем саммите альянса в Вильнюсе добавило провальное контрнаступление украинской армии, показательным стало то, что они... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:02

2023-07-12T18:02

2023-07-12T18:02

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

константин гаврилов

нато

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Пессимизма лидерам стран НАТО на прошедшем саммите альянса в Вильнюсе добавило провальное контрнаступление украинской армии, показательным стало то, что они говорили о поддержке Киева, а не о его "победе", заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Пессимизма натовцам добавило и провальное контрнаступление ВСУ. Показательно, что теперь они говорят не о победе Украины, а лишь о необходимости поддержания ее обороноспособности", - сказал дипломат. Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ госсекретарь США Энтони Блинкен выражал мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, константин гаврилов, нато, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр