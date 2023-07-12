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Провал наступления ВСУ добавил пессимизма странам НАТО, считает дипломат - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/vsu-1883811923.html
Провал наступления ВСУ добавил пессимизма странам НАТО, считает дипломат
Провал наступления ВСУ добавил пессимизма странам НАТО, считает дипломат - РИА Новости, 12.07.2023
Провал наступления ВСУ добавил пессимизма странам НАТО, считает дипломат
Пессимизма лидерам стран НАТО на прошедшем саммите альянса в Вильнюсе добавило провальное контрнаступление украинской армии, показательным стало то, что они... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:02
2023-07-12T18:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константин гаврилов
нато
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Пессимизма лидерам стран НАТО на прошедшем саммите альянса в Вильнюсе добавило провальное контрнаступление украинской армии, показательным стало то, что они говорили о поддержке Киева, а не о его "победе", заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Пессимизма натовцам добавило и провальное контрнаступление ВСУ. Показательно, что теперь они говорят не о победе Украины, а лишь о необходимости поддержания ее обороноспособности", - сказал дипломат. Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ госсекретарь США Энтони Блинкен выражал мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
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безопасность, россия, константин гаврилов, нато, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константин Гаврилов, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Провал наступления ВСУ добавил пессимизма странам НАТО, считает дипломат

Гаврилов заявил, что провал наступления ВСУ добавил пессимизма лидерам стран НАТО

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. Архивное фото
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ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Пессимизма лидерам стран НАТО на прошедшем саммите альянса в Вильнюсе добавило провальное контрнаступление украинской армии, показательным стало то, что они говорили о поддержке Киева, а не о его "победе", заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Пессимизма натовцам добавило и провальное контрнаступление ВСУ. Показательно, что теперь они говорят не о победе Украины, а лишь о необходимости поддержания ее обороноспособности", - сказал дипломат.
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Вчера, 08:00
Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ госсекретарь США Энтони Блинкен выражал мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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14 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантин ГавриловНАТОВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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