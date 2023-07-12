Провал наступления ВСУ добавил пессимизма странам НАТО, считает дипломат
Гаврилов заявил, что провал наступления ВСУ добавил пессимизма лидерам стран НАТО
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. Архивное фото
ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Пессимизма лидерам стран НАТО на прошедшем саммите альянса в Вильнюсе добавило провальное контрнаступление украинской армии, показательным стало то, что они говорили о поддержке Киева, а не о его "победе", заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ госсекретарь США Энтони Блинкен выражал мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".