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Медведев заявил, что Россия и НАТО находятся "за гранью войны" - РИА Новости, 12.07.2023
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20:33 12.07.2023 (обновлено: 20:41 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/voyna-1883849377.html
Медведев заявил, что Россия и НАТО находятся "за гранью войны"
Медведев заявил, что Россия и НАТО находятся "за гранью войны" - РИА Новости, 12.07.2023
Медведев заявил, что Россия и НАТО находятся "за гранью войны"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя создание совета Украина-НАТО, заявил c Twitter, что этот орган прекратит свое существование в связи с... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:33
2023-07-12T20:41
нато
россия
украина
вильнюс
йенс столтенберг
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя создание совета Украина-НАТО, заявил c Twitter, что этот орган прекратит свое существование в связи с исчезновением одной из сторон."Совет прекратит существование, поскольку одна их сторон исчезнет", - написал он.Медведев также напомнил, что в 2002 году был создан аналогичный совет Россия-НАТО. Однако теперь альянс и РФ находятся на грани войны, а точнее - за гранью, подчеркнул он.Ранее на саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
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нато, россия, украина, вильнюс, йенс столтенберг
НАТО, Россия, Украина, Вильнюс, Йенс Столтенберг
Медведев заявил, что Россия и НАТО находятся "за гранью войны"

Медведев заявил, что Россия и НАТО находятся на грани войны, а точнее — за гранью

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя создание совета Украина-НАТО, заявил c Twitter, что этот орган прекратит свое существование в связи с исчезновением одной из сторон.
"Совет прекратит существование, поскольку одна их сторон исчезнет", - написал он.
Медведев также напомнил, что в 2002 году был создан аналогичный совет Россия-НАТО. Однако теперь альянс и РФ находятся на грани войны, а точнее - за гранью, подчеркнул он.
Ранее на саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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11 июля, 18:40
 
НАТОРоссияУкраинаВильнюсЙенс Столтенберг
 
 
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