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Медведев заявил, что Россия и НАТО находятся "за гранью войны"

Медведев заявил, что Россия и НАТО находятся "за гранью войны" - РИА Новости, 12.07.2023

Медведев заявил, что Россия и НАТО находятся "за гранью войны"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя создание совета Украина-НАТО, заявил c Twitter, что этот орган прекратит свое существование в связи с... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T20:33

2023-07-12T20:33

2023-07-12T20:41

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя создание совета Украина-НАТО, заявил c Twitter, что этот орган прекратит свое существование в связи с исчезновением одной из сторон."Совет прекратит существование, поскольку одна их сторон исчезнет", - написал он.Медведев также напомнил, что в 2002 году был создан аналогичный совет Россия-НАТО. Однако теперь альянс и РФ находятся на грани войны, а точнее - за гранью, подчеркнул он.Ранее на саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.

https://ria.ru/20230711/ugroza-1883596986.html

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нато, россия, украина, вильнюс, йенс столтенберг