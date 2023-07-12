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Зеленский высказался о возможном размещении иностранных военных на Украине - РИА Новости, 12.07.2023
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19:09 12.07.2023 (обновлено: 19:34 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/voennye-1883834434.html
Зеленский высказался о возможном размещении иностранных военных на Украине
Зеленский высказался о возможном размещении иностранных военных на Украине - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленский высказался о возможном размещении иностранных военных на Украине
Владимир Зеленский заявил, что пока Украина не в НАТО, Киев не заинтересован в размещении в стране каких-либо иностранных вооруженных сил. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:09
2023-07-12T19:34
украина
киев
нато
вильнюс
владимир зеленский
йенс столтенберг
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что пока Украина не в НАТО, Киев не заинтересован в размещении в стране каких-либо иностранных вооруженных сил."Вопрос такой (о размещении на Украине иностранных вооруженных сил - ред.) никто не поднимает, и мы не заинтересованы в этом, и страны НАТО, пока мы не в НАТО, чтобы у нас размещались те или иные вооруженные силы. В этом случае наших вооруженных сил достаточно, вопрос в новейшем вооружении натовского образца. И когда мы будем в НАТО, они, уверен, могут быть приглашены обеспечивать безопасность на территории других стран", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО. Трансляцию вел телеканал "Рада".Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
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украина, киев, нато, вильнюс, владимир зеленский, йенс столтенберг
Украина, Киев, НАТО, Вильнюс, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг
Зеленский высказался о возможном размещении иностранных военных на Украине

Зеленский: Украина не думает о размещении в стране иностранных военных, пока она не в НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что пока Украина не в НАТО, Киев не заинтересован в размещении в стране каких-либо иностранных вооруженных сил.
"Вопрос такой (о размещении на Украине иностранных вооруженных сил - ред.) никто не поднимает, и мы не заинтересованы в этом, и страны НАТО, пока мы не в НАТО, чтобы у нас размещались те или иные вооруженные силы. В этом случае наших вооруженных сил достаточно, вопрос в новейшем вооружении натовского образца. И когда мы будем в НАТО, они, уверен, могут быть приглашены обеспечивать безопасность на территории других стран", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО. Трансляцию вел телеканал "Рада".
Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
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УкраинаКиевНАТОВильнюсВладимир ЗеленскийЙенс Столтенберг
 
 
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