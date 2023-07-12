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Зеленский высказался о возможном размещении иностранных военных на Украине

Зеленский высказался о возможном размещении иностранных военных на Украине - РИА Новости, 12.07.2023

Зеленский высказался о возможном размещении иностранных военных на Украине

Владимир Зеленский заявил, что пока Украина не в НАТО, Киев не заинтересован в размещении в стране каких-либо иностранных вооруженных сил. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T19:09

2023-07-12T19:09

2023-07-12T19:34

украина

киев

нато

вильнюс

владимир зеленский

йенс столтенберг

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что пока Украина не в НАТО, Киев не заинтересован в размещении в стране каких-либо иностранных вооруженных сил."Вопрос такой (о размещении на Украине иностранных вооруженных сил - ред.) никто не поднимает, и мы не заинтересованы в этом, и страны НАТО, пока мы не в НАТО, чтобы у нас размещались те или иные вооруженные силы. В этом случае наших вооруженных сил достаточно, вопрос в новейшем вооружении натовского образца. И когда мы будем в НАТО, они, уверен, могут быть приглашены обеспечивать безопасность на территории других стран", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО. Трансляцию вел телеканал "Рада".Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.

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украина, киев, нато, вильнюс, владимир зеленский, йенс столтенберг