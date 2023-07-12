https://ria.ru/20230712/vera-1883789920.html

Патриарх Кирилл связал победу России с верой людей в Бога

Патриарх Кирилл связал победу России с верой людей в Бога - РИА Новости, 12.07.2023

Патриарх Кирилл связал победу России с верой людей в Бога

Во власти и армии России в основном православные верующие, у страны огромный духовный потенциал, который не позволит сокрушить Отечество, заявил в среду... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:33

2023-07-12T16:33

2023-07-12T16:33

россия

санкт-петербург

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

религиозные праздники

петр i

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Во власти и армии России в основном православные верующие, у страны огромный духовный потенциал, который не позволит сокрушить Отечество, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл после проповеди в соборе Петра и Павла в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. В среду в Русской церкви отмечают праздник апостолов Петра и Павла, которым завершился Петровский пост, начавшийся в этом году 12 июня (дата переходящая). В проповеди патриарх Кирилл напомнил о гонениях на Церковь в советское время. "Теперь мы должны благодарить Бога за время, в котором мы живем. Мы должны благодарить Господа за власти и воинство наши, которые в основном состоят из православных верующих людей. Сегодня у России реализуется такой огромный духовный потенциал и есть такая огромная духовная сила, что верим: никакие внешние и тем более внутренние проблемы не смогут сокрушить ни Отечество наше, ни Церковь нашу", - сказал патриарх, его слова приводятся в сообщении на сайте РПЦ. Он также призвал верующих "набираться сил", чтобы "отразить опасности переживаемого нами времени". "Несомненно, там, где вера Христова процветает, там, где люди с благоговением и страхом Божиим приходят в храм, — там всегда будет цель, на которую направлена сила диавольская, сила безбожная, как бы она сегодня ни называлась и в какие бы одежды ни рядилась. Поэтому так необходимо духовное бодрствование, способность и духовно, и интеллектуально защищать свою веру, нести проповедь своему народу, всем, кто готов слушать эту проповедь, слова мудрости и духовной силы", - заключил предстоятель Русской церкви. На сайте РПЦ также размещено видеобращение патриарха по случаю 80-летия битвы на Прохоровском поле. "Велико было желание противника взять реванш. Но еще сильнее было мужество наших воинов, готовых пожертвовать собой во имя Родины, положить душу свою "за други своя". Еще тверже была их сила духа и несокрушимая воля к победе, их убежденность в правоте дела и помощи Божией. Все это в совокупности и обеспечило торжество русского оружия... Пусть же благословение Божие пребывает со всеми нашими воинами, укрепляя и сплачивая их в служении Отечеству", - сказал патриарх. В РПЦ напомнили, что Петропавловский собор был построен по указу царя Петра I, возведен в 1712-1733 годах под руководством архитектора Доменико Трезини. "12 июля 1733 года собор был освящен в честь апостолов Петра и Павла. С учреждения в 1742 году Санкт-Петербургской епархии до освящения в 1858 году Исаакиевского собора Петропавловский собор был кафедральным. Собор является усыпальницей императорского дома Романовых. Первым здесь был похоронен основатель Санкт-Петербурга император Петр Великий. В 1919 году собор был закрыт. С 1990-х годов в нем регулярно служат панихиды по российским императорам, а с 2000 года — совершают богослужения. Ныне храм находится в управлении Государственного музея истории Санкт-Петербурга", - сказано в сообщении на сайте РПЦ.

https://ria.ru/20230710/antikhrist-1883373074.html

https://ria.ru/20230710/mitropolit-1883159627.html

https://ria.ru/20230709/patriarkh-1883124254.html

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россия, санкт-петербург, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религиозные праздники, петр i