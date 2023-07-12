https://ria.ru/20230712/vengriya-1883677883.html

Глава МИД Венгрии поддержал решение НАТО не принимать Украину в альянс

Глава МИД Венгрии поддержал решение НАТО не принимать Украину в альянс - РИА Новости, 12.07.2023

Глава МИД Венгрии поддержал решение НАТО не принимать Украину в альянс

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал решение НАТО не приглашать в альянс Украину единственно возможным... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:42

2023-07-12T10:42

2023-07-12T10:42

в мире

петер сийярто

венгрия

украина

нато

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БУДАПЕШТ, 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал решение НАТО не приглашать в альянс Украину единственно возможным ответственным шагом, поскольку это позволило избежать эскалации. По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. "Я думаю, что НАТО приняла ответственное решение, избежала опасности эскалации, поскольку ясно дала понять, что Украина, может быть, однажды, когда-нибудь может стать членом НАТО, если все согласятся и будут выполнены все условия. Нет приглашения для Украины, нет графика для Украины, и я думаю, что в данной ситуации это было единственное ответственное решение, которое НАТО могла принять", - сказал Сийярто венгерским журналистам перед началом второго дня саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась в соцсети Facebook*.По его словам, всем странам-членам альянса в настоящий момент "совершенно ясно, что воюющая страна не может быть принята в НАТО, потому что, когда НАТО расширяется, это делается с тем расчетом, чтобы новый член добавлял, а не отнимал безопасности у альянса и укреплял, а не разрушал безопасность стран-членов". "Прием воюющей страны в НАТО очевидно нес бы с собой опасность того, что, по правилам, вся НАТО втянулась бы в войну, а этого, разумеется, надо избежать", - добавил глава венгерского МИД. Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230712/stoltenberg-1883674918.html

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, петер сийярто, венгрия, украина, нато