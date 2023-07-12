https://ria.ru/20230712/urgant-1883731311.html
Иван Ургант улетел в одну из самых дорогих стран
Иван Ургант улетел в одну из самых дорогих стран - РИА Новости, 12.07.2023
Иван Ургант улетел в одну из самых дорогих стран
Актер и телеведущий Иван Ургант разместил на своей странице в соцсети шуточное видео из Рейкьявика (Исландия), куда улетел на отдых. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:28
2023-07-12T16:28
2023-07-12T18:55
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Актер и телеведущий Иван Ургант разместил на своей странице в соцсети шуточное видео из Рейкьявика (Исландия), куда улетел на отдых. В ролике шоумен передвигается по равнине то ли на лошади, то ли на осле и исполняет переделанную "Песню мушкетеров" из знаменитого советского фильма с Михаилом Боярским. "Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, занесло, неужто вам Рейкьявик по карману? Потра-потра-потратили мы 48 тысяч", — исполняет Ургант.Видео за несколько часов набрало десятки тысяч просмотров и сотни в комментариев. В основном, положительных. "Ваня! Всегда на коне", "Спасибо за репортаж", "Ковбой", "Вы замечательный", "Хорошего отдыха", — написали поклонники. Однако среди комментаторов нашлись те, кто посчитал, что так телеведущий пытается привлечь внимание к себе внимания из-за отсутствия работы на родине. "А тем временем интерес и популярность падали", "Уехал ваш Ваня и очень сильно. И возврата этому нет", "А кто это?", "Куда ж вас, сударь, к черту унесло?" – отреагировали подписчики. После начала спецоперации шоумен негативно высказался о ней. Затем он пропал из публичного пространства, а шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфира Первого канала. Несмотря на это, актер продолжил зарабатывать на частных мероприятиях в России. Весной телеведущий заявил РИА Новости, что обязательно вернется на ТВ, но не уточнил срок. Руководство Первого канала отказалось комментировать будущее "Вечернего Урганта".
https://ria.ru/20230622/urgant-1879758791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван ургант, новости - туризм, новости шоу-бизнеса, знаменитости, исландия, отдых
Шоубиз, Иван Ургант, Новости - Туризм, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Исландия, Отдых
Иван Ургант улетел в одну из самых дорогих стран
Иван Ургант похвастался кадрами с отдыха в Исландии и исполнил песню из "Трех мушкетеров"
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Актер и телеведущий Иван Ургант разместил на своей странице в соцсети шуточное видео из Рейкьявика (Исландия), куда улетел на отдых.
В ролике шоумен передвигается по равнине то ли на лошади, то ли на осле и исполняет переделанную "Песню мушкетеров" из знаменитого советского фильма с Михаилом Боярским.
«
"Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, занесло, неужто вам Рейкьявик по карману? Потра-потра-потратили мы 48 тысяч", — исполняет Ургант.
Видео за несколько часов набрало десятки тысяч просмотров и сотни в комментариев. В основном, положительных.
«
"Ваня! Всегда на коне", "Спасибо за репортаж", "Ковбой", "Вы замечательный", "Хорошего отдыха", — написали поклонники.
Однако среди комментаторов нашлись те, кто посчитал, что так телеведущий пытается привлечь внимание к себе внимания из-за отсутствия работы на родине.
«
"А тем временем интерес и популярность падали", "Уехал ваш Ваня и очень сильно. И возврата этому нет", "А кто это?", "Куда ж вас, сударь, к черту унесло?" – отреагировали подписчики.
После начала спецоперации шоумен негативно высказался о ней. Затем он пропал из публичного пространства, а шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфира Первого канала. Несмотря на это, актер продолжил зарабатывать на частных мероприятиях в России.
Весной телеведущий заявил
РИА Новости, что обязательно вернется на ТВ, но не уточнил срок. Руководство Первого канала отказалось комментировать будущее "Вечернего Урганта".
Блогер Пучков объяснил, как Ургант может вернуться на ТВ