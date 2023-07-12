https://ria.ru/20230712/urgant-1883731311.html

Иван Ургант улетел в одну из самых дорогих стран

Иван Ургант улетел в одну из самых дорогих стран - РИА Новости, 12.07.2023

Иван Ургант улетел в одну из самых дорогих стран

Актер и телеведущий Иван Ургант разместил на своей странице в соцсети шуточное видео из Рейкьявика (Исландия), куда улетел на отдых. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:28

2023-07-12T16:28

2023-07-12T18:55

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Актер и телеведущий Иван Ургант разместил на своей странице в соцсети шуточное видео из Рейкьявика (Исландия), куда улетел на отдых. В ролике шоумен передвигается по равнине то ли на лошади, то ли на осле и исполняет переделанную "Песню мушкетеров" из знаменитого советского фильма с Михаилом Боярским. "Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, занесло, неужто вам Рейкьявик по карману? Потра-потра-потратили мы 48 тысяч", — исполняет Ургант.Видео за несколько часов набрало десятки тысяч просмотров и сотни в комментариев. В основном, положительных. "Ваня! Всегда на коне", "Спасибо за репортаж", "Ковбой", "Вы замечательный", "Хорошего отдыха", — написали поклонники. Однако среди комментаторов нашлись те, кто посчитал, что так телеведущий пытается привлечь внимание к себе внимания из-за отсутствия работы на родине. "А тем временем интерес и популярность падали", "Уехал ваш Ваня и очень сильно. И возврата этому нет", "А кто это?", "Куда ж вас, сударь, к черту унесло?" – отреагировали подписчики. После начала спецоперации шоумен негативно высказался о ней. Затем он пропал из публичного пространства, а шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфира Первого канала. Несмотря на это, актер продолжил зарабатывать на частных мероприятиях в России. Весной телеведущий заявил РИА Новости, что обязательно вернется на ТВ, но не уточнил срок. Руководство Первого канала отказалось комментировать будущее "Вечернего Урганта".

https://ria.ru/20230622/urgant-1879758791.html

исландия

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Александра Липатова

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Александра Липатова

иван ургант, новости - туризм, новости шоу-бизнеса, знаменитости, исландия, отдых