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Иван Ургант улетел в одну из самых дорогих стран - РИА Новости, 12.07.2023
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Шоубиз
 
16:28 12.07.2023 (обновлено: 18:55 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/urgant-1883731311.html
Иван Ургант улетел в одну из самых дорогих стран
Иван Ургант улетел в одну из самых дорогих стран - РИА Новости, 12.07.2023
Иван Ургант улетел в одну из самых дорогих стран
Актер и телеведущий Иван Ургант разместил на своей странице в соцсети шуточное видео из Рейкьявика (Исландия), куда улетел на отдых. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:28
2023-07-12T18:55
шоубиз
иван ургант
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новости шоу-бизнеса
знаменитости
исландия
отдых
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Актер и телеведущий Иван Ургант разместил на своей странице в соцсети шуточное видео из Рейкьявика (Исландия), куда улетел на отдых. В ролике шоумен передвигается по равнине то ли на лошади, то ли на осле и исполняет переделанную "Песню мушкетеров" из знаменитого советского фильма с Михаилом Боярским. &quot;Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, занесло, неужто вам Рейкьявик по карману? Потра-потра-потратили мы 48 тысяч&quot;, — исполняет Ургант.Видео за несколько часов набрало десятки тысяч просмотров и сотни в комментариев. В основном, положительных. &quot;Ваня! Всегда на коне&quot;, &quot;Спасибо за репортаж&quot;, &quot;Ковбой&quot;, &quot;Вы замечательный&quot;, &quot;Хорошего отдыха&quot;, — написали поклонники. Однако среди комментаторов нашлись те, кто посчитал, что так телеведущий пытается привлечь внимание к себе внимания из-за отсутствия работы на родине. "А тем временем интерес и популярность падали", "Уехал ваш Ваня и очень сильно. И возврата этому нет", "А кто это?", "Куда ж вас, сударь, к черту унесло?" – отреагировали подписчики. После начала спецоперации шоумен негативно высказался о ней. Затем он пропал из публичного пространства, а шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфира Первого канала. Несмотря на это, актер продолжил зарабатывать на частных мероприятиях в России. Весной телеведущий заявил РИА Новости, что обязательно вернется на ТВ, но не уточнил срок. Руководство Первого канала отказалось комментировать будущее "Вечернего Урганта".
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иван ургант, новости - туризм, новости шоу-бизнеса, знаменитости, исландия, отдых
Шоубиз, Иван Ургант, Новости - Туризм, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Исландия, Отдых
Иван Ургант улетел в одну из самых дорогих стран

Иван Ургант похвастался кадрами с отдыха в Исландии и исполнил песню из "Трех мушкетеров"

Скриншот видео, опубликованного Иваном Ургантом
Скриншот видео, опубликованного Иваном Ургантом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Актер и телеведущий Иван Ургант разместил на своей странице в соцсети шуточное видео из Рейкьявика (Исландия), куда улетел на отдых.
В ролике шоумен передвигается по равнине то ли на лошади, то ли на осле и исполняет переделанную "Песню мушкетеров" из знаменитого советского фильма с Михаилом Боярским.
«

"Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, занесло, неужто вам Рейкьявик по карману? Потра-потра-потратили мы 48 тысяч", — исполняет Ургант.

Видео за несколько часов набрало десятки тысяч просмотров и сотни в комментариев. В основном, положительных.
«

"Ваня! Всегда на коне", "Спасибо за репортаж", "Ковбой", "Вы замечательный", "Хорошего отдыха", — написали поклонники.

Однако среди комментаторов нашлись те, кто посчитал, что так телеведущий пытается привлечь внимание к себе внимания из-за отсутствия работы на родине.
«
"А тем временем интерес и популярность падали", "Уехал ваш Ваня и очень сильно. И возврата этому нет", "А кто это?", "Куда ж вас, сударь, к черту унесло?" – отреагировали подписчики.
После начала спецоперации шоумен негативно высказался о ней. Затем он пропал из публичного пространства, а шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфира Первого канала. Несмотря на это, актер продолжил зарабатывать на частных мероприятиях в России.
Весной телеведущий заявил РИА Новости, что обязательно вернется на ТВ, но не уточнил срок. Руководство Первого канала отказалось комментировать будущее "Вечернего Урганта".
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ШоубизИван УргантНовости - ТуризмНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиИсландияОтдых
 
 
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