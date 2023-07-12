https://ria.ru/20230712/ukraina-1883829721.html

Столтенберг заявил, что Украина пока не получит приглашения в НАТО

Столтенберг заявил, что Украина пока не получит приглашения в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023

Столтенберг заявил, что Украина пока не получит приглашения в НАТО

Украину пригласят в НАТО только после того, как все члены блока подтвердят выполнение Киевом условий для присоединения, заявил генсек организации Йенс... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:48

2023-07-12T18:48

2023-07-12T22:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Украину пригласят в НАТО только после того, как все члены блока подтвердят выполнение Киевом условий для присоединения, заявил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам саммита в Вильнюсе."Мы оформим приглашение Украине присоединиться к НАТО, когда все союзники согласятся, что условия для этого выполнены", — сказал он.По словам Столтенберга, создание Совета НАТО — Украина станет важным шагом для приближения Киева к альянсу. Он также поприветствовал новые обещания о военной помощи, которые прозвучали на саммите. По словам генсека, члены альянса потратили уже десятки миллиардов долларов на поддержку Украины. Он также отметил, что страны блока утвердили многолетний план поддержки Киева и теперь он "близок к НАТО как никогда".Кроме того, Столтенберг заявил, что для Украины сейчас самое важное — сохраниться как суверенное государство в Европе. По его словам, в противном случае разговор о членстве в НАТО вообще не будет иметь смысла.Страны Североатлантического альянса накануне утвердили многолетний пакет поддержки Киева, состоящий из трех пунктов: При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, в НАТО не обозначили. Также не было речи об условиях, которые надо выполнить для получения официального приглашения. Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит. В день открытия форума в Вильнюсе Владимир Зеленский в своих соцсетях назвал абсурдным то, что нет никаких временных рамок для приглашения Украины в альянс, заподозрив членов НАТО в неготовности к такому шагу.В последние месяцы Столтенберг подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам. Но накануне встречи он признался, что союзники все еще не согласовали текст итогового заявления в части перспектив членства Украины, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр