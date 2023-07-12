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Столтенберг заявил, что Украина пока не получит приглашения в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:48 12.07.2023 (обновлено: 22:40 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883829721.html
Столтенберг заявил, что Украина пока не получит приглашения в НАТО
Столтенберг заявил, что Украина пока не получит приглашения в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Столтенберг заявил, что Украина пока не получит приглашения в НАТО
Украину пригласят в НАТО только после того, как все члены блока подтвердят выполнение Киевом условий для присоединения, заявил генсек организации Йенс... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:48
2023-07-12T22:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Украину пригласят в НАТО только после того, как все члены блока подтвердят выполнение Киевом условий для присоединения, заявил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам саммита в Вильнюсе."Мы оформим приглашение Украине присоединиться к НАТО, когда все союзники согласятся, что условия для этого выполнены", — сказал он.По словам Столтенберга, создание Совета НАТО — Украина станет важным шагом для приближения Киева к альянсу. Он также поприветствовал новые обещания о военной помощи, которые прозвучали на саммите. По словам генсека, члены альянса потратили уже десятки миллиардов долларов на поддержку Украины. Он также отметил, что страны блока утвердили многолетний план поддержки Киева и теперь он "близок к НАТО как никогда".Кроме того, Столтенберг заявил, что для Украины сейчас самое важное — сохраниться как суверенное государство в Европе. По его словам, в противном случае разговор о членстве в НАТО вообще не будет иметь смысла.Страны Североатлантического альянса накануне утвердили многолетний пакет поддержки Киева, состоящий из трех пунктов: При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, в НАТО не обозначили. Также не было речи об условиях, которые надо выполнить для получения официального приглашения. Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит. В день открытия форума в Вильнюсе Владимир Зеленский в своих соцсетях назвал абсурдным то, что нет никаких временных рамок для приглашения Украины в альянс, заподозрив членов НАТО в неготовности к такому шагу.В последние месяцы Столтенберг подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам. Но накануне встречи он признался, что союзники все еще не согласовали текст итогового заявления в части перспектив членства Украины, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Столтенберг заявил, что Украина пока не получит приглашения в НАТО

Столтенберг заявил, что Украина близка к НАТО как никогда, но приглашения пока не получит

© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Украину пригласят в НАТО только после того, как все члены блока подтвердят выполнение Киевом условий для присоединения, заявил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам саммита в Вильнюсе.
«
"Мы оформим приглашение Украине присоединиться к НАТО, когда все союзники согласятся, что условия для этого выполнены", — сказал он.
По словам Столтенберга, создание Совета НАТО — Украина станет важным шагом для приближения Киева к альянсу. Он также поприветствовал новые обещания о военной помощи, которые прозвучали на саммите. По словам генсека, члены альянса потратили уже десятки миллиардов долларов на поддержку Украины. Он также отметил, что страны блока утвердили многолетний план поддержки Киева и теперь он "близок к НАТО как никогда".
Кроме того, Столтенберг заявил, что для Украины сейчас самое важное — сохраниться как суверенное государство в Европе. По его словам, в противном случае разговор о членстве в НАТО вообще не будет иметь смысла.
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Страны Североатлантического альянса накануне утвердили многолетний пакет поддержки Киева, состоящий из трех пунктов:
  • план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами;
  • создание Совета НАТО — Украина;
  • подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.
При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, в НАТО не обозначили. Также не было речи об условиях, которые надо выполнить для получения официального приглашения.
Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит. В день открытия форума в Вильнюсе Владимир Зеленский в своих соцсетях назвал абсурдным то, что нет никаких временных рамок для приглашения Украины в альянс, заподозрив членов НАТО в неготовности к такому шагу.
В последние месяцы Столтенберг подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам. Но накануне встречи он признался, что союзники все еще не согласовали текст итогового заявления в части перспектив членства Украины, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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