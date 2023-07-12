https://ria.ru/20230712/ukraina-1883827966.html

"Разорвет на части". В США раскрыли, в каких границах Украина войдет в НАТО

"Разорвет на части". В США раскрыли, в каких границах Украина войдет в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023

"Разорвет на части". В США раскрыли, в каких границах Украина войдет в НАТО

В состав НАТО сможет войти только западная часть Украины, которую аннексирует Польша, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:44

2023-07-12T18:44

2023-07-12T18:57

политика

украина

польша

скотт риттер

владимир зеленский

нато

йенс столтенберг

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В состав НАТО сможет войти только западная часть Украины, которую аннексирует Польша, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of Duty."После конфликта страна будет разорвана на части и западную ее часть поглотит Польша, которая уже состоит в альянсе. Но Украина как национальное государство не будет членом блока никогда", — полагает эксперт.Ранее Владимир Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в военное объединение. На это заявление генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг парировал, что "в процессе присоединения вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное — выполнять условия.

https://ria.ru/20230712/tanki-1883799050.html

украина

польша

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политика, украина, польша, скотт риттер, владимир зеленский, нато, йенс столтенберг