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"Разорвет на части". В США раскрыли, в каких границах Украина войдет в НАТО
"Разорвет на части". В США раскрыли, в каких границах Украина войдет в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
"Разорвет на части". В США раскрыли, в каких границах Украина войдет в НАТО
В состав НАТО сможет войти только западная часть Украины, которую аннексирует Польша, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:44
2023-07-12T18:44
2023-07-12T18:57
политика
украина
польша
скотт риттер
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В состав НАТО сможет войти только западная часть Украины, которую аннексирует Польша, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of Duty."После конфликта страна будет разорвана на части и западную ее часть поглотит Польша, которая уже состоит в альянсе. Но Украина как национальное государство не будет членом блока никогда", — полагает эксперт.Ранее Владимир Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в военное объединение. На это заявление генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг парировал, что "в процессе присоединения вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное — выполнять условия.
https://ria.ru/20230712/tanki-1883799050.html
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политика, украина, польша, скотт риттер, владимир зеленский, нато, йенс столтенберг
Политика, Украина, Польша, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, НАТО, Йенс Столтенберг
"Разорвет на части". В США раскрыли, в каких границах Украина войдет в НАТО
Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина станет частью НАТО после аннексии со стороны Польши