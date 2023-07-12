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Президент Польши объяснил, почему Украину не принимают в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:40 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883826409.html
Президент Польши объяснил, почему Украину не принимают в НАТО
Президент Польши объяснил, почему Украину не принимают в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Президент Польши объяснил, почему Украину не принимают в НАТО
Украину не принимают в НАТО, так как страны альянса не хотят отправлять туда своих солдат, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам после окончания... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:40
2023-07-12T18:40
специальная военная операция на украине
украина
польша
анджей дуда
нато
в мире
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 12 июл – РИА Новости. Украину не принимают в НАТО, так как страны альянса не хотят отправлять туда своих солдат, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам после окончания саммита НАТО в Вильнюсе. "Я прошу понять, что не получится сегодня принять Украину в НАТО на полных правах. И я говорю вам это с полной ответственностью, как президент Польской республики", - сказал Дуда. Выступление Дуды транслирует Польское телевидение. Он пояснил, что Украина, получив членство в НАТО, сразу потребовала бы прислать ей войска из стран альянса. "Если бы Украина была сегодня была принята на полных правах в НАТО, с полными правами члена, то надо предположить, что в тот же самый или на следующий день она бы попросила о применении пятой статьи, то есть о коллективной обороне. И если бы союз повел себя так, как должен себя вести в этой ситуации, то мы должны были бы отправить наших солдат на фронт, как все другие страны союза. Польские солдаты должны были бы ехать на фронт", - сказал Дуда. "Я, как президент, такого решения принимать не хотел бы", - заключил он. При этом польский лидер заявил, что руководство Украины также понимает нереальность немедленного вступления в НАТО. "Наши украинские партнеры понимают, что вступление невозможно, учитывая текущую войну. Это было для них ясно", - сказал он. Тем не менее Дуда хочет в будущем видеть Украину в составе НАТО. "Это важно для нашей безопасности, для восточного фланга НАТО, это передвигание границы в на восток, это усиление безопасности Польши в географическом измерении. Это страна, которая в два раза больше Польши, - 600 тысяч километров", - сказал он. Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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украина, польша, анджей дуда, нато, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, Анджей Дуда, НАТО, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Президент Польши объяснил, почему Украину не принимают в НАТО

Дуда заявил, что Украину не принимают в НАТО, потому что не хотят отправлять туда войска

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 июл – РИА Новости. Украину не принимают в НАТО, так как страны альянса не хотят отправлять туда своих солдат, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам после окончания саммита НАТО в Вильнюсе.
"Я прошу понять, что не получится сегодня принять Украину в НАТО на полных правах. И я говорю вам это с полной ответственностью, как президент Польской республики", - сказал Дуда. Выступление Дуды транслирует Польское телевидение.
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Он пояснил, что Украина, получив членство в НАТО, сразу потребовала бы прислать ей войска из стран альянса. "Если бы Украина была сегодня была принята на полных правах в НАТО, с полными правами члена, то надо предположить, что в тот же самый или на следующий день она бы попросила о применении пятой статьи, то есть о коллективной обороне. И если бы союз повел себя так, как должен себя вести в этой ситуации, то мы должны были бы отправить наших солдат на фронт, как все другие страны союза. Польские солдаты должны были бы ехать на фронт", - сказал Дуда.
"Я, как президент, такого решения принимать не хотел бы", - заключил он.
При этом польский лидер заявил, что руководство Украины также понимает нереальность немедленного вступления в НАТО. "Наши украинские партнеры понимают, что вступление невозможно, учитывая текущую войну. Это было для них ясно", - сказал он.
Тем не менее Дуда хочет в будущем видеть Украину в составе НАТО. "Это важно для нашей безопасности, для восточного фланга НАТО, это передвигание границы в на восток, это усиление безопасности Польши в географическом измерении. Это страна, которая в два раза больше Польши, - 600 тысяч километров", - сказал он.
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Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
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Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПольшаАнджей ДудаНАТОВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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