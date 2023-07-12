https://ria.ru/20230712/ukraina-1883799264.html

Столтенберг назвал невозможными переговоры по Украине без решения Киева

Столтенберг назвал невозможными переговоры по Украине без решения Киева - РИА Новости, 12.07.2023

Столтенберг назвал невозможными переговоры по Украине без решения Киева

Переговоры по разрешению конфликта на Украине начнутся только по решению Киева, никаких решений без Украины принято не будет, заявил журналистам генсек НАТО... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:05

2023-07-12T17:05

2023-07-12T17:18

в мире

украина

нато

специальная военная операция на украине

йенс столтенберг

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883446814_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_67d48848aa06d34716495b48c3838cbc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Переговоры по разрешению конфликта на Украине начнутся только по решению Киева, никаких решений без Украины принято не будет, заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг."Переговоры по разрешению конфликта на Украине произойдут только тогда, когда Украина будет готова к этим переговорам. И как мы заявляем снова и снова: ничего об Украине без Украины", - сказал генсек на пресс-конференции в среду, трансляцию мероприятия вел официальный канал НАТО на YouTube.Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883701404.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр