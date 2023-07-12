Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг назвал невозможными переговоры по Украине без решения Киева - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 12.07.2023 (обновлено: 17:18 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883799264.html
Столтенберг назвал невозможными переговоры по Украине без решения Киева
Столтенберг назвал невозможными переговоры по Украине без решения Киева - РИА Новости, 12.07.2023
Столтенберг назвал невозможными переговоры по Украине без решения Киева
Переговоры по разрешению конфликта на Украине начнутся только по решению Киева, никаких решений без Украины принято не будет, заявил журналистам генсек НАТО... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:05
2023-07-12T17:18
в мире
украина
нато
специальная военная операция на украине
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883446814_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_67d48848aa06d34716495b48c3838cbc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Переговоры по разрешению конфликта на Украине начнутся только по решению Киева, никаких решений без Украины принято не будет, заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг."Переговоры по разрешению конфликта на Украине произойдут только тогда, когда Украина будет готова к этим переговорам. И как мы заявляем снова и снова: ничего об Украине без Украины", - сказал генсек на пресс-конференции в среду, трансляцию мероприятия вел официальный канал НАТО на YouTube.Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883701404.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883446814_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_854da7465d300f267fd16f4adf2498cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Йенс Столтенберг, Ситуация в ДНР и ЛНР
Столтенберг назвал невозможными переговоры по Украине без решения Киева

Столтенберг заявил, что переговоры по Украине начнутся только по решению самого Киева

© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Переговоры по разрешению конфликта на Украине начнутся только по решению Киева, никаких решений без Украины принято не будет, заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Переговоры по разрешению конфликта на Украине произойдут только тогда, когда Украина будет готова к этим переговорам. И как мы заявляем снова и снова: ничего об Украине без Украины", - сказал генсек на пресс-конференции в среду, трансляцию мероприятия вел официальный канал НАТО на YouTube.
Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова заявила, что цена гарантий безопасности Украине от G7 известна
Вчера, 12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала