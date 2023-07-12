https://ria.ru/20230712/ukraina-1883799264.html
Столтенберг назвал невозможными переговоры по Украине без решения Киева
Столтенберг назвал невозможными переговоры по Украине без решения Киева - РИА Новости, 12.07.2023
Столтенберг назвал невозможными переговоры по Украине без решения Киева
Переговоры по разрешению конфликта на Украине начнутся только по решению Киева, никаких решений без Украины принято не будет, заявил журналистам генсек НАТО... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:05
2023-07-12T17:05
2023-07-12T17:18
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украина
нато
специальная военная операция на украине
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Переговоры по разрешению конфликта на Украине начнутся только по решению Киева, никаких решений без Украины принято не будет, заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг."Переговоры по разрешению конфликта на Украине произойдут только тогда, когда Украина будет готова к этим переговорам. И как мы заявляем снова и снова: ничего об Украине без Украины", - сказал генсек на пресс-конференции в среду, трансляцию мероприятия вел официальный канал НАТО на YouTube.Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883701404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Столтенберг назвал невозможными переговоры по Украине без решения Киева
Столтенберг заявил, что переговоры по Украине начнутся только по решению самого Киева