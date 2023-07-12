https://ria.ru/20230712/ukraina-1883797008.html

НАТО подтвердила право Украины вступить в альянс без выполнения ПДЧ

НАТО подтвердила право Украины вступить в альянс без выполнения ПДЧ - РИА Новости, 12.07.2023

НАТО подтвердила право Украины вступить в альянс без выполнения ПДЧ

НАТО подтвердила, что Украина может вступить в альянс без необходимости выполнения плана действий для членства в организации, заявил генеральный секретарь блока РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:59

2023-07-12T16:59

2023-07-12T17:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО подтвердила, что Украина может вступить в альянс без необходимости выполнения плана действий для членства в организации, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг."Сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее. Союзники подтвердили, что Украина станет членом НАТО и согласились убрать требование по (выполнению - ред.) плана действий для членства. Это изменит путь Украины к членству с двухшагового процесса до процесса в один шаг", - сказал Столтенберг на пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр