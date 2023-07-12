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НАТО подтвердила право Украины вступить в альянс без выполнения ПДЧ - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 12.07.2023 (обновлено: 17:12 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883797008.html
НАТО подтвердила право Украины вступить в альянс без выполнения ПДЧ
НАТО подтвердила право Украины вступить в альянс без выполнения ПДЧ - РИА Новости, 12.07.2023
НАТО подтвердила право Украины вступить в альянс без выполнения ПДЧ
НАТО подтвердила, что Украина может вступить в альянс без необходимости выполнения плана действий для членства в организации, заявил генеральный секретарь блока РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:59
2023-07-12T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО подтвердила, что Украина может вступить в альянс без необходимости выполнения плана действий для членства в организации, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг."Сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее. Союзники подтвердили, что Украина станет членом НАТО и согласились убрать требование по (выполнению - ред.) плана действий для членства. Это изменит путь Украины к членству с двухшагового процесса до процесса в один шаг", - сказал Столтенберг на пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Ситуация в ДНР и ЛНР
НАТО подтвердила право Украины вступить в альянс без выполнения ПДЧ

Столтенберг: НАТО подтвердила право Украины вступить в альянс без выполнения ПДЧ

© AP Photo / Andrew Carallero-ReynoldsСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Andrew Carallero-Reynolds
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. НАТО подтвердила, что Украина может вступить в альянс без необходимости выполнения плана действий для членства в организации, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
"Сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее. Союзники подтвердили, что Украина станет членом НАТО и согласились убрать требование по (выполнению - ред.) плана действий для членства. Это изменит путь Украины к членству с двухшагового процесса до процесса в один шаг", - сказал Столтенберг на пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
10 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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