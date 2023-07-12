https://ria.ru/20230712/ukraina-1883730923.html
Зеленский назвал Украину "донором безопасности" для стран НАТО
Зеленский назвал Украину "донором безопасности" для стран НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленский назвал Украину "донором безопасности" для стран НАТО
Владимир Зеленский заявил, что Украина является и всегда будет "донором безопасности" для стран НАТО. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:32
2023-07-12T14:32
2023-07-12T14:32
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украина
владимир зеленский
нато
йенс столтенберг
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина является и всегда будет "донором безопасности" для стран НАТО. "Безопасность - это то, что сейчас в очевидном дефиците. А наше сотрудничество здесь, в НАТО, всех партнеров - это то, что точно заполнит дефицит безопасности. Украина уже есть и всегда будет донором нашей общей безопасности", - заявил он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Ранее лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, нато, йенс столтенберг
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Йенс Столтенберг
Зеленский назвал Украину "донором безопасности" для стран НАТО
Зеленский заявил, что Украина всегда будет донором общей безопасности со странами НАТО
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина является и всегда будет "донором безопасности" для стран НАТО.
"Безопасность - это то, что сейчас в очевидном дефиците. А наше сотрудничество здесь, в НАТО, всех партнеров - это то, что точно заполнит дефицит безопасности. Украина уже есть и всегда будет донором нашей общей безопасности", - заявил он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
.
Ранее лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
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