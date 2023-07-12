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В США назвали условия для вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
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11:56 12.07.2023 (обновлено: 12:21 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883694802.html
В США назвали условия для вступления Украины в НАТО
В США назвали условия для вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
В США назвали условия для вступления Украины в НАТО
Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила журналистам, что от Украины для вступления в НАТО ожидаются... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:56
2023-07-12T12:21
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила журналистам, что от Украины для вступления в НАТО ожидаются "демократические реформы и реформы сектора безопасности"."Украине все еще необходимо провести дальнейшие демократические реформы и реформы сектора безопасности. Президент (США Джо Байден - ред.) дал понять, что мы считаем, что Украина может добиться этого", - сказала Слоут.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, если Украина не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией, то вопрос о ее членстве в альянсе потеряет актуальность.
https://ria.ru/20230712/nato-1883692637.html
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в мире, украина, сша, нато
В мире, Украина, США, НАТО
В США назвали условия для вступления Украины в НАТО

Белый дом: Киеву для членства в НАТО нужно провести реформы в сфере безопасности

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила журналистам, что от Украины для вступления в НАТО ожидаются "демократические реформы и реформы сектора безопасности".
"Украине все еще необходимо провести дальнейшие демократические реформы и реформы сектора безопасности. Президент (США Джо Байден - ред.) дал понять, что мы считаем, что Украина может добиться этого", - сказала Слоут.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, если Украина не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией, то вопрос о ее членстве в альянсе потеряет актуальность.
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