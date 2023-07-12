https://ria.ru/20230712/ukraina-1883694802.html

В США назвали условия для вступления Украины в НАТО

В США назвали условия для вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023

В США назвали условия для вступления Украины в НАТО

Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила журналистам, что от Украины для вступления в НАТО ожидаются... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:56

2023-07-12T11:56

2023-07-12T12:21

в мире

украина

сша

нато

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила журналистам, что от Украины для вступления в НАТО ожидаются "демократические реформы и реформы сектора безопасности"."Украине все еще необходимо провести дальнейшие демократические реформы и реформы сектора безопасности. Президент (США Джо Байден - ред.) дал понять, что мы считаем, что Украина может добиться этого", - сказала Слоут.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, если Украина не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией, то вопрос о ее членстве в альянсе потеряет актуальность.

https://ria.ru/20230712/nato-1883692637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, нато