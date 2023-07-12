https://ria.ru/20230712/ukraina-1883684118.html

Показать результат к саммиту НАТО ВСУ не смогли, заявил Пушилин

Показать результат к саммиту НАТО ВСУ не смогли, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.07.2023

Показать результат к саммиту НАТО ВСУ не смогли, заявил Пушилин

Показать результат перед саммитом НАТО у ВСУ не получилось, теперь темп их наступления спадет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:09

2023-07-12T11:09

2023-07-12T11:09

специальная военная операция на украине

вильнюс

сша

украина

денис пушилин

джо байден

джейк салливан

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Показать результат перед саммитом НАТО у ВСУ не получилось, теперь темп их наступления спадет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Позволю себе некий прогноз… Мы прекрасно все понимаем, что эти пиковые фазы контрнаступления были связаны с саммитом (НАТО), который сейчас идет. Показать какой-то существенный результат перед саммитом не получилось… но этот темп спадет", - сказал Пушилин. Он отметил, что противник достаточно серьезно истощен даже с учетом дополнительных резервов, и "без чего-то сверхъестественного переломить ход специальной военной операции у них не получится". "А наши ребята понимают, что делать нужно в данном случае", - добавил Пушилин. Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на саммите в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230712/aviatsiya-1883655945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вильнюс, сша, украина, денис пушилин, джо байден, джейк салливан, вооруженные силы украины, нато, безопасность