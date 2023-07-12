Рейтинг@Mail.ru
Показать результат к саммиту НАТО ВСУ не смогли, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883684118.html
Показать результат к саммиту НАТО ВСУ не смогли, заявил Пушилин
Показать результат к саммиту НАТО ВСУ не смогли, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.07.2023
Показать результат к саммиту НАТО ВСУ не смогли, заявил Пушилин
Показать результат перед саммитом НАТО у ВСУ не получилось, теперь темп их наступления спадет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:09
2023-07-12T11:09
специальная военная операция на украине
вильнюс
сша
украина
денис пушилин
джо байден
джейк салливан
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864402757_0:292:2800:1866_1920x0_80_0_0_bf0c65684f49643175cc3347b0a89c50.jpg
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Показать результат перед саммитом НАТО у ВСУ не получилось, теперь темп их наступления спадет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Позволю себе некий прогноз… Мы прекрасно все понимаем, что эти пиковые фазы контрнаступления были связаны с саммитом (НАТО), который сейчас идет. Показать какой-то существенный результат перед саммитом не получилось… но этот темп спадет", - сказал Пушилин. Он отметил, что противник достаточно серьезно истощен даже с учетом дополнительных резервов, и "без чего-то сверхъестественного переломить ход специальной военной операции у них не получится". "А наши ребята понимают, что делать нужно в данном случае", - добавил Пушилин. Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на саммите в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
https://ria.ru/20230712/aviatsiya-1883655945.html
https://ria.ru/20230712/obstrely-1883655301.html
вильнюс
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864402757_135:0:2623:1866_1920x0_80_0_0_0a50c3bebfb6202a945dfcb58b0d2d99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вильнюс, сша, украина, денис пушилин, джо байден, джейк салливан, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вильнюс, США, Украина, Денис Пушилин, Джо Байден, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Показать результат к саммиту НАТО ВСУ не смогли, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ не показали результат к саммиту НАТО, темп наступления спадет

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Показать результат перед саммитом НАТО у ВСУ не получилось, теперь темп их наступления спадет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Позволю себе некий прогноз… Мы прекрасно все понимаем, что эти пиковые фазы контрнаступления были связаны с саммитом (НАТО), который сейчас идет. Показать какой-то существенный результат перед саммитом не получилось… но этот темп спадет", - сказал Пушилин.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Российские военные отразили атаки ВСУ на позиции под Красным Лиманом
Вчера, 07:09
Он отметил, что противник достаточно серьезно истощен даже с учетом дополнительных резервов, и "без чего-то сверхъестественного переломить ход специальной военной операции у них не получится".
"А наши ребята понимают, что делать нужно в данном случае", - добавил Пушилин.
Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на саммите в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Последствия обстрела Киевского района Донецка. Кадр видео
ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку
Вчера, 06:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВильнюсСШАУкраинаДенис ПушилинДжо БайденДжейк СалливанВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала