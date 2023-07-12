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СМИ: в НАТО принуждали Киев принять текст коммюнике по итогам первого дня - РИА Новости, 12.07.2023
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10:41 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883677528.html
СМИ: в НАТО принуждали Киев принять текст коммюнике по итогам первого дня
СМИ: в НАТО принуждали Киев принять текст коммюнике по итогам первого дня - РИА Новости, 12.07.2023
СМИ: в НАТО принуждали Киев принять текст коммюнике по итогам первого дня
Страны НАТО отправили Украине текст заявления по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе до того, как он был окончательно доработан, дали понять Киеву,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:41
2023-07-12T10:41
в мире
украина
нато
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны НАТО отправили Украине текст заявления по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе до того, как он был окончательно доработан, дали понять Киеву, что он должен его принять, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. "Страны НАТО отправили этот текст Украине до того, как он был официально доработан, с утонченным посылом о том, что он почти готов и что Киев должен принять его", - говорится в сообщении издания. Согласно газете, Владимир Зеленский явно не принял этот документ, который мало отличается от декларации по итогам саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
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в мире, украина, нато, вильнюс
В мире, Украина, НАТО, Вильнюс
СМИ: в НАТО принуждали Киев принять текст коммюнике по итогам первого дня

Politico: НАТО отправила Украине текст коммюнике до его утверждения и потребовала принять

© AP Photo / Paul EllisСаммит НАТО в Вильнюсе
Саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Саммит НАТО в Вильнюсе
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны НАТО отправили Украине текст заявления по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе до того, как он был окончательно доработан, дали понять Киеву, что он должен его принять, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник.
Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
"Страны НАТО отправили этот текст Украине до того, как он был официально доработан, с утонченным посылом о том, что он почти готов и что Киев должен принять его", - говорится в сообщении издания. Согласно газете, Владимир Зеленский явно не принял этот документ, который мало отличается от декларации по итогам саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году.
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