https://ria.ru/20230712/ukraina-1883669622.html

Президент Польши назвал примерные сроки вступления Украины в НАТО

Президент Польши назвал примерные сроки вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023

Президент Польши назвал примерные сроки вступления Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украина станет членом НАТО "через несколько лет" и на этот счет "решение принято". Трансляцию выступления Дуды ведет... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T09:54

2023-07-12T09:54

2023-07-12T11:30

анджей дуда

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россия

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йенс столтенберг

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ВАРШАВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украина станет членом НАТО "через несколько лет" и на этот счет "решение принято". Трансляцию выступления Дуды ведет Польское телевидение."Я надеюсь, что Украина станет полноправным членом НАТО через несколько лет", - сказал Дуда журналистам в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО.При этом польский президент считает, что относительно членства Украины в НАТО решение уже принято. "После всех принятых вчера решений можно сказать, что решение принято", - заявил он. Тем не менее, польский лидер затруднился назвать срок вступления Украины в НАТО. "Если говорить о сроках, то сейчас трудно и практически невозможно сказать ничего по срокам, принимая во внимание, что в НАТО должно быть единство во время принятия решения", - сказал Дуда. Тем не менее он считает, что членство Украины в НАТО пойдет на пользу альянсу. "Принятие еще одного, огромного, можно сказать, европейского государства в НАТО с такой огромной армией и боевым опытом совершенно точно будет огромным усилением для НАТО", - сказал президент Польши. Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230709/mi24-1883045550.html

https://ria.ru/20230711/polsha-1883583691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анджей дуда, украина, россия, польша, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, русский язык в мире