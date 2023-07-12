Президент Польши назвал примерные сроки вступления Украины в НАТО
Президент Польши Дуда считает, что Украина станет членом НАТО через несколько лет
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе. 12 июля 2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе. 12 июля 2023
ВАРШАВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украина станет членом НАТО "через несколько лет" и на этот счет "решение принято". Трансляцию выступления Дуды ведет Польское телевидение.
"Я надеюсь, что Украина станет полноправным членом НАТО через несколько лет", - сказал Дуда журналистам в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО.
При этом польский президент считает, что относительно членства Украины в НАТО решение уже принято. "После всех принятых вчера решений можно сказать, что решение принято", - заявил он.
Тем не менее, польский лидер затруднился назвать срок вступления Украины в НАТО. "Если говорить о сроках, то сейчас трудно и практически невозможно сказать ничего по срокам, принимая во внимание, что в НАТО должно быть единство во время принятия решения", - сказал Дуда.
Тем не менее он считает, что членство Украины в НАТО пойдет на пользу альянсу. "Принятие еще одного, огромного, можно сказать, европейского государства в НАТО с такой огромной армией и боевым опытом совершенно точно будет огромным усилением для НАТО", - сказал президент Польши.
Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.