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Французские инструкторы заявили о безразличии к судьбе украинских солдат

Французские инструкторы заявили о безразличии к судьбе украинских солдат - РИА Новости, 12.07.2023

Французские инструкторы заявили о безразличии к судьбе украинских солдат

Французских инструкторов не волнует дальнейшая судьба украинских военных, написала обозреватель Le Monde Элиз Венсан. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T06:10

2023-07-12T06:10

2023-07-12T09:41

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Французских инструкторов не волнует дальнейшая судьба украинских военных, написала обозреватель Le Monde Элиз Венсан.В статье говорится про секретный полигон в Польше, на котором французские инструкторы обучают солдат ВСУ. По окончании пятинедельных тренировок проводится церемония проводов украинцев, отправляющихся на возможную гибель, рассказала журналистка."Что с ними будет дальше, нас не касается. Их будущее — не наша проблема", — приводит газета слова французского полковника Бенуа.Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что Киев потерял более 26 тысяч военных с начала контрнаступления.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230712/dukh-1883650669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, польша, украина, вооруженные силы украины, франция