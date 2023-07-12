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Французские инструкторы заявили о безразличии к судьбе украинских солдат
Французские инструкторы заявили о безразличии к судьбе украинских солдат - РИА Новости, 12.07.2023
Французские инструкторы заявили о безразличии к судьбе украинских солдат
Французских инструкторов не волнует дальнейшая судьба украинских военных, написала обозреватель Le Monde Элиз Венсан. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T06:10
2023-07-12T06:10
2023-07-12T09:41
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Французских инструкторов не волнует дальнейшая судьба украинских военных, написала обозреватель Le Monde Элиз Венсан.В статье говорится про секретный полигон в Польше, на котором французские инструкторы обучают солдат ВСУ. По окончании пятинедельных тренировок проводится церемония проводов украинцев, отправляющихся на возможную гибель, рассказала журналистка."Что с ними будет дальше, нас не касается. Их будущее — не наша проблема", — приводит газета слова французского полковника Бенуа.Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что Киев потерял более 26 тысяч военных с начала контрнаступления.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, вооруженные силы украины, франция
В мире, Польша, Украина, Вооруженные силы Украины, Франция
Французские инструкторы заявили о безразличии к судьбе украинских солдат
Le Monde: французским инструкторам все равно на смерти солдат ВСУ, которых они обучают