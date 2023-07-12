https://ria.ru/20230712/twitter-1883782711.html

Сотни сотрудников Twitter пользуются платформой Threads*, пишут СМИ

Сотни сотрудников Twitter пользуются платформой Threads*, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2023

Сотни сотрудников Twitter пользуются платформой Threads*, пишут СМИ

Сотни сотрудников социальной сети Twitter могут быть пользователями ее главного конкурента - новой платформы Threads* от компании Meta*, пишет издание Daily... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:10

2023-07-12T16:10

2023-07-12T16:14

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сотни сотрудников социальной сети Twitter могут быть пользователями ее главного конкурента - новой платформы Threads* от компании Meta*, пишет издание Daily Beast. "Daily Beast отобрала 133 случайных сотрудника Twitter ...и обнаружила, что 31 из них - почти четверть - уже зарегистрированы в социальной сети Threads*. В апреле (владелец Twitter Илон – ред.) Маск заявлял, что в Twitter работают 1,5 тысячи человек, поэтому можно предположить, что сотни его работников пользуются программой-конкурентом", - указывает издание. Как сообщается, некоторые сотрудники Twitter могли завести аккаунты в новой социальной сети, чтобы "прощупывать конкурента". Один из них опубликовал в Threads* сообщение "здесь, чтобы учиться", а другой - "Тест 1", отмечает Daily Beast. Однако большая часть пользователей пришла в Threads* для собственного удовольствия или, в некоторых случаях, чтобы поругать своего босса, пишет издание. Кроме того, бывшие сотрудники корпорации выражают в Threads* несогласие с политикой Маска. Meta на прошлой неделе запустила новый сервис текстовых сообщений Threads*, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску. Американский бизнесмен, сооснователь компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска Threads*, что число регистраций в этом сервисе достигло 30 миллионов. Согласно данным Quiver Quantitative, в понедельник количество пользователей Threads* достигло уже 100 миллионов человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230709/sotsseti-1883120012.html

https://ria.ru/20230707/mask-1882781056.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, илон маск, марк цукерберг, twitter, facebook, threads