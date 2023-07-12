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Сотни сотрудников Twitter пользуются платформой Threads*, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
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16:10 12.07.2023 (обновлено: 16:14 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/twitter-1883782711.html
Сотни сотрудников Twitter пользуются платформой Threads*, пишут СМИ
Сотни сотрудников Twitter пользуются платформой Threads*, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
Сотни сотрудников Twitter пользуются платформой Threads*, пишут СМИ
Сотни сотрудников социальной сети Twitter могут быть пользователями ее главного конкурента - новой платформы Threads* от компании Meta*, пишет издание Daily... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:10
2023-07-12T16:14
в мире
россия
илон маск
марк цукерберг
twitter
facebook
threads
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сотни сотрудников социальной сети Twitter могут быть пользователями ее главного конкурента - новой платформы Threads* от компании Meta*, пишет издание Daily Beast. "Daily Beast отобрала 133 случайных сотрудника Twitter ...и обнаружила, что 31 из них - почти четверть - уже зарегистрированы в социальной сети Threads*. В апреле (владелец Twitter Илон – ред.) Маск заявлял, что в Twitter работают 1,5 тысячи человек, поэтому можно предположить, что сотни его работников пользуются программой-конкурентом", - указывает издание. Как сообщается, некоторые сотрудники Twitter могли завести аккаунты в новой социальной сети, чтобы "прощупывать конкурента". Один из них опубликовал в Threads* сообщение "здесь, чтобы учиться", а другой - "Тест 1", отмечает Daily Beast. Однако большая часть пользователей пришла в Threads* для собственного удовольствия или, в некоторых случаях, чтобы поругать своего босса, пишет издание. Кроме того, бывшие сотрудники корпорации выражают в Threads* несогласие с политикой Маска. Meta на прошлой неделе запустила новый сервис текстовых сообщений Threads*, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску. Американский бизнесмен, сооснователь компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска Threads*, что число регистраций в этом сервисе достигло 30 миллионов. Согласно данным Quiver Quantitative, в понедельник количество пользователей Threads* достигло уже 100 миллионов человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230709/sotsseti-1883120012.html
https://ria.ru/20230707/mask-1882781056.html
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в мире, россия, илон маск, марк цукерберг, twitter, facebook, threads
В мире, Россия, Илон Маск, Марк Цукерберг, Twitter, Facebook, Threads
Сотни сотрудников Twitter пользуются платформой Threads*, пишут СМИ

Daily Beast: сотни сотрудников Twitter пользуются платформой своего конкурента Threads

© iStock.com / alvarezДевушка работает в офисе
Девушка работает в офисе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© iStock.com / alvarez
Девушка работает в офисе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сотни сотрудников социальной сети Twitter могут быть пользователями ее главного конкурента - новой платформы Threads* от компании Meta*, пишет издание Daily Beast.
"Daily Beast отобрала 133 случайных сотрудника Twitter ...и обнаружила, что 31 из них - почти четверть - уже зарегистрированы в социальной сети Threads*. В апреле (владелец Twitter Илон – ред.) Маск заявлял, что в Twitter работают 1,5 тысячи человек, поэтому можно предположить, что сотни его работников пользуются программой-конкурентом", - указывает издание.
Человек с телефоном - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Депутат Госдумы оценил перспективы соцсети Threads* в России
9 июля, 16:24
Как сообщается, некоторые сотрудники Twitter могли завести аккаунты в новой социальной сети, чтобы "прощупывать конкурента". Один из них опубликовал в Threads* сообщение "здесь, чтобы учиться", а другой - "Тест 1", отмечает Daily Beast.
Однако большая часть пользователей пришла в Threads* для собственного удовольствия или, в некоторых случаях, чтобы поругать своего босса, пишет издание. Кроме того, бывшие сотрудники корпорации выражают в Threads* несогласие с политикой Маска.
Meta на прошлой неделе запустила новый сервис текстовых сообщений Threads*, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску. Американский бизнесмен, сооснователь компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска Threads*, что число регистраций в этом сервисе достигло 30 миллионов. Согласно данным Quiver Quantitative, в понедельник количество пользователей Threads* достигло уже 100 миллионов человек.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
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В миреРоссияИлон МаскМарк ЦукербергTwitterFacebookThreads
 
 
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