Сотни сотрудников Twitter пользуются платформой Threads*, пишут СМИ
Daily Beast: сотни сотрудников Twitter пользуются платформой своего конкурента Threads
© iStock.com / alvarezДевушка работает в офисе
© iStock.com / alvarez
Девушка работает в офисе . Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сотни сотрудников социальной сети Twitter могут быть пользователями ее главного конкурента - новой платформы Threads* от компании Meta*, пишет издание Daily Beast.
"Daily Beast отобрала 133 случайных сотрудника Twitter ...и обнаружила, что 31 из них - почти четверть - уже зарегистрированы в социальной сети Threads*. В апреле (владелец Twitter Илон – ред.) Маск заявлял, что в Twitter работают 1,5 тысячи человек, поэтому можно предположить, что сотни его работников пользуются программой-конкурентом", - указывает издание.
Как сообщается, некоторые сотрудники Twitter могли завести аккаунты в новой социальной сети, чтобы "прощупывать конкурента". Один из них опубликовал в Threads* сообщение "здесь, чтобы учиться", а другой - "Тест 1", отмечает Daily Beast.
Однако большая часть пользователей пришла в Threads* для собственного удовольствия или, в некоторых случаях, чтобы поругать своего босса, пишет издание. Кроме того, бывшие сотрудники корпорации выражают в Threads* несогласие с политикой Маска.
Meta на прошлой неделе запустила новый сервис текстовых сообщений Threads*, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску. Американский бизнесмен, сооснователь компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска Threads*, что число регистраций в этом сервисе достигло 30 миллионов. Согласно данным Quiver Quantitative, в понедельник количество пользователей Threads* достигло уже 100 миллионов человек.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.