https://ria.ru/20230712/tsena-1882175223.html

Цена. Почему вино столько стоит

Цена. Почему вино столько стоит - РИА Новости, 12.07.2023

Цена. Почему вино столько стоит

Что такое "хороший год" для винодела, надо ли учить наизусть все эти даты, из чего складывается итоговая стоимость бутылки вина и как сэкономить на покупках. Почему винтовые крышки иногда лучше классической пробки, когда старые бутылки проходят переукупорку, и какой вкус у вина 1930 года.

2023-07-12T14:00

2023-07-12T14:00

2023-07-12T14:00

сомелье-фрилансер

подкаст

вино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882174530_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_7a3f1a09950424af7e2ea830fea8f3d0.png

Цена. Почему вино столько стоит Что такое "хороший год" для винодела, надо ли учить наизусть все эти даты, из чего складывается итоговая стоимость бутылки вина и как сэкономить на покупках. Почему винтовые крышки иногда лучше классической пробки, когда старые бутылки проходят переукупорку, и какой вкус у вина 1930 года. audio/mpeg

Цена. Почему вино столько стоит Что такое "хороший год" для винодела, надо ли учить наизусть все эти даты, из чего складывается итоговая стоимость бутылки вина и как сэкономить на покупках. Почему винтовые крышки иногда лучше классической пробки, когда старые бутылки проходят переукупорку, и какой вкус у вина 1930 года. audio/mpeg

Считается ли бесценным выпущенный пятьдесят лет назад портвейн 777, что такое "укрывное виноградарство" и зачем на Дону лозы иногда закапывают тракторами.Эксперт эпизода - руководитель Информационного центра WineRetail, член Союза сомелье и экспертов России Александр Ставцев.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, вино, аудио