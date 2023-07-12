https://ria.ru/20230712/tsekov-1883853644.html

Цеков: на саммитах НАТО говорят о помощи Украине, но ничего о ее победе

Цеков: на саммитах НАТО говорят о помощи Украине, но ничего о ее победе - РИА Новости, 12.07.2023

Цеков: на саммитах НАТО говорят о помощи Украине, но ничего о ее победе

Саммиты НАТО стали похожи на ритуал, на котором много говорят о помощи Украине, но за этими разговорами по большому счету ничего нет, при этом заявления о... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T21:15

2023-07-12T21:15

2023-07-12T21:15

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украина

сергей цеков

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Саммиты НАТО стали похожи на ритуал, на котором много говорят о помощи Украине, но за этими разговорами по большому счету ничего нет, при этом заявления о "победе" Киева прекратились, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее Байден заявил, что страны НАТО на саммите альянса в Вильнюсе договорились помочь Украине выстроить мощную систему обороны "на суше, в воздухе и море". Также лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, сократили процесс вступления Киева в альянс. При этом отмечается, что Украина сможет стать членом НАТО, когда союзники решат, что все условия соблюдены. "Саммит НАТО – это некий такой ритуал, особенно последние полтора года. Говорят об Украине, о помощи ей, обороне. Раньше говорили, что Украина обязательно выиграет, теперь они говорить об этом перестали", - сказал Цеков. По его мнению, западные страны видят, как укрепились вооруженные силы РФ и "боятся, что им придется столкнуться с силой российской армии". Поэтому, страны-участницы альянса боятся каких-то реальных шагов Украины в сторону членства НАТО, полагает он. "Голову морочат теперь и всему миру", - подчеркнул он. Цеков отметил, что за заявлениями на саммите НАТО "по большому счету ничего нет". "Россия их (западные страны) меняет и изменит окончательно, и большинство стран мира это видят", - заключил политик.

https://ria.ru/20230707/tsekov-1882903717.html

https://ria.ru/20230626/chvk-1880419448.html

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в мире, украина, сергей цеков, нато, киев, вильнюс