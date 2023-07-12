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В Екатеринбурге отменили концерт рэпера после обращения Мизулиной - РИА Новости, 12.07.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:47 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/tape-1883790634.html
В Екатеринбурге отменили концерт рэпера после обращения Мизулиной
В Екатеринбурге отменили концерт рэпера после обращения Мизулиной - РИА Новости, 12.07.2023
В Екатеринбурге отменили концерт рэпера после обращения Мизулиной
В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру. Об... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:47
2023-07-12T18:47
шоубиз
екатеринбург
россия
нижний новгород
генеральная прокуратура рф
лига безопасного интернета
следственный комитет россии (ск рф)
знаменитости
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру. Об этом сообщили на странице шоу во "ВКонтакте"."Big Baby Tape отмена! Причина сложная, но если упростить ее до одного предложения – владельцам площадок и организаторам выступлений объявлены официальные предостережения от МВД в связи с делом, которое возбудили еще до первого переноса, и которое набирает обороты прямо сейчас", – говорится в сообщении. Организаторы шоу уточнили, что другие выступления рэпера тоже не состоятся. &quot;Другие анонсированные ранее выступления в более чем десяти городах России также отменились&quot;, – сообщили представители артиста и пообещали вернуть деньги за билеты. Ранее отменился концерт Big Baby Tape в Нижнем Новгороде, но представители исполнителя не назвали причину случившегося. Сам рэпер пока не прокомментировал случившееся.В июне Екатерина Мизулина обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских рэперов Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлак (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин) на пропаганду наркотиков. Она также призвала музыкантов отказаться от деструктивного контента ради слушателей.
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екатеринбург, россия, нижний новгород, генеральная прокуратура рф, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Екатеринбург, Россия, Нижний Новгород, Генеральная прокуратура РФ, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ), Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
В Екатеринбурге отменили концерт рэпера после обращения Мизулиной

В Екатеринбурге отменили концерт Big Baby Tape после обращения Мизулиной в Генпрокуратуру

© РИА Новости/Владимир Трефилов, CC BY-SA 4.0/OkrasЕкатерина Мизулина и Big Baby Tape
Екатерина Мизулина и Big Baby Tape
© РИА Новости/Владимир Трефилов, CC BY-SA 4.0/Okras
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру. Об этом сообщили на странице шоу во "ВКонтакте".
«
"Big Baby Tape отмена! Причина сложная, но если упростить ее до одного предложения – владельцам площадок и организаторам выступлений объявлены официальные предостережения от МВД в связи с делом, которое возбудили еще до первого переноса, и которое набирает обороты прямо сейчас", – говорится в сообщении.
Организаторы шоу уточнили, что другие выступления рэпера тоже не состоятся.
«

"Другие анонсированные ранее выступления в более чем десяти городах России также отменились", – сообщили представители артиста и пообещали вернуть деньги за билеты.

Ранее отменился концерт Big Baby Tape в Нижнем Новгороде, но представители исполнителя не назвали причину случившегося. Сам рэпер пока не прокомментировал случившееся.
В июне Екатерина Мизулина обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских рэперов Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлак (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин) на пропаганду наркотиков.
Она также призвала музыкантов отказаться от деструктивного контента ради слушателей.
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ШоубизЕкатеринбургРоссияНижний НовгородГенеральная прокуратура РФЛига безопасного интернетаСледственный комитет России (СК РФ)ЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
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