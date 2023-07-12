https://ria.ru/20230712/tape-1883790634.html

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера после обращения Мизулиной

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера после обращения Мизулиной - РИА Новости, 12.07.2023

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера после обращения Мизулиной

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру. Об... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:47

2023-07-12T18:47

2023-07-12T18:47

шоубиз

екатеринбург

россия

нижний новгород

генеральная прокуратура рф

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру. Об этом сообщили на странице шоу во "ВКонтакте"."Big Baby Tape отмена! Причина сложная, но если упростить ее до одного предложения – владельцам площадок и организаторам выступлений объявлены официальные предостережения от МВД в связи с делом, которое возбудили еще до первого переноса, и которое набирает обороты прямо сейчас", – говорится в сообщении. Организаторы шоу уточнили, что другие выступления рэпера тоже не состоятся. "Другие анонсированные ранее выступления в более чем десяти городах России также отменились", – сообщили представители артиста и пообещали вернуть деньги за билеты. Ранее отменился концерт Big Baby Tape в Нижнем Новгороде, но представители исполнителя не назвали причину случившегося. Сам рэпер пока не прокомментировал случившееся.В июне Екатерина Мизулина обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить российских рэперов Kizaru (Олег Нечипоренко), Кишлак (Максим Фисенко) и Big Baby Tape (Егор Ракитин) на пропаганду наркотиков. Она также призвала музыкантов отказаться от деструктивного контента ради слушателей.

https://ria.ru/20230710/basta-1883224655.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

екатеринбург, россия, нижний новгород, генеральная прокуратура рф, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса