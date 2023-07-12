https://ria.ru/20230712/tanki-1883799050.html
"Уступали советским". В США рассказали, что ВСУ сделали с танками Leopard
"Уступали советским". В США рассказали, что ВСУ сделали с танками Leopard - РИА Новости, 12.07.2023
"Уступали советским". В США рассказали, что ВСУ сделали с танками Leopard
Украинским военным пришлось отвести немецкие танки Leopard 2 с передовой из-за потери большого количества этих машин в сражениях, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:05
2023-07-12T17:05
2023-07-12T17:12
политика
украина
ссср
вооруженные силы украины
т-64
т-72 "урал"
сергей шойгу
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинским военным пришлось отвести немецкие танки Leopard 2 с передовой из-за потери большого количества этих машин в сражениях, пишет Military Watch Magazine."Leopard 2A6 понесли значительные боевые потери. <…> Впоследствии Украина вывела эти танки с линии фронта, чтобы сохранить их для более важных наступательных операций", — уточняется в материале.По информации издания, ВСУ пересели на советские Т-64 и Т-72, которые были костяком бронетанковых частей в предыдущих операциях. Машины, произведенные в СССР, значительно превосходят по тактико-техническим характеристикам немецкий аналог Leopard 1, уточнили в публикации.Министр обороны Сергей Шойгу накануне заявил, что российские военные за время украинского контрнаступления уже уничтожили более 1200 единиц бронетехники ВСУ, в том числе 17 немецких танков Leopard и 12 американских БМП Bradley.
https://ria.ru/20230712/kontrnastuplenie-1883751455.html
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политика, украина, ссср, вооруженные силы украины, т-64, т-72 "урал", сергей шойгу
Политика, Украина, СССР, Вооруженные силы Украины, Т-64, Т-72 "Урал", Сергей Шойгу
"Уступали советским". В США рассказали, что ВСУ сделали с танками Leopard
MWM: ВСУ спрятали танки Leopard 2 из-за больших потерь и пересели на советские Т-64