https://ria.ru/20230712/tanki-1883799050.html

"Уступали советским". В США рассказали, что ВСУ сделали с танками Leopard

"Уступали советским". В США рассказали, что ВСУ сделали с танками Leopard - РИА Новости, 12.07.2023

"Уступали советским". В США рассказали, что ВСУ сделали с танками Leopard

Украинским военным пришлось отвести немецкие танки Leopard 2 с передовой из-за потери большого количества этих машин в сражениях, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:05

2023-07-12T17:05

2023-07-12T17:12

политика

украина

ссср

вооруженные силы украины

т-64

т-72 "урал"

сергей шойгу

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинским военным пришлось отвести немецкие танки Leopard 2 с передовой из-за потери большого количества этих машин в сражениях, пишет Military Watch Magazine."Leopard 2A6 понесли значительные боевые потери. <…> Впоследствии Украина вывела эти танки с линии фронта, чтобы сохранить их для более важных наступательных операций", — уточняется в материале.По информации издания, ВСУ пересели на советские Т-64 и Т-72, которые были костяком бронетанковых частей в предыдущих операциях. Машины, произведенные в СССР, значительно превосходят по тактико-техническим характеристикам немецкий аналог Leopard 1, уточнили в публикации.Министр обороны Сергей Шойгу накануне заявил, что российские военные за время украинского контрнаступления уже уничтожили более 1200 единиц бронетехники ВСУ, в том числе 17 немецких танков Leopard и 12 американских БМП Bradley.

https://ria.ru/20230712/kontrnastuplenie-1883751455.html

украина

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политика, украина, ссср, вооруженные силы украины, т-64, т-72 "урал", сергей шойгу