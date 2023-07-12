https://ria.ru/20230712/stoltenberg-1883830474.html

Столтенберг объяснил противоречивые заявления Зеленского на саммите

Столтенберг объяснил противоречивые заявления Зеленского на саммите - РИА Новости, 12.07.2023

Столтенберг объяснил противоречивые заявления Зеленского на саммите

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил противоречивые заявления Владимира Зеленского по коммюнике саммита альянса об Украине "тяжелой ситуацией в стране и на... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:52

2023-07-12T18:52

2023-07-12T18:52

в мире

украина

владимир зеленский

нато

вильнюс

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил противоречивые заявления Владимира Зеленского по коммюнике саммита альянса об Украине "тяжелой ситуацией в стране и на фронте". Журналисты на итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Вильнюсе спросили генсека о том, как он объясняет противоречивые заявления Зеленского, который сначала назвал итоговое заявление "абсурдным", а потом "хорошим". "Мы все понимаем крайне сложную ситуацию на Украине", - сказал он. Генсек пояснил, что украинское контрнаступление сталкивается со сложностями. "Поэтому Украина раз за разом просит больше помощи, и поэтому союзники нарастили поставки более современных систем вооружений", - указал Столтенберг. Он также приветствовал тот факт, что "Владимир Зеленский одобрил создание Совета НАТО-Украина". Зеленский, прибывший на саммит в Вильнюс во вторник вечером, сначала назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. Однако уже в среду в совместных заявлениях с лидерами стран НАТО он называл принятые решения "хорошими".

https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883794105.html

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883829721.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, вильнюс, киев, йенс столтенберг