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Столтенберг объяснил противоречивые заявления Зеленского на саммите - РИА Новости, 12.07.2023
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18:52 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/stoltenberg-1883830474.html
Столтенберг объяснил противоречивые заявления Зеленского на саммите
Столтенберг объяснил противоречивые заявления Зеленского на саммите - РИА Новости, 12.07.2023
Столтенберг объяснил противоречивые заявления Зеленского на саммите
Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил противоречивые заявления Владимира Зеленского по коммюнике саммита альянса об Украине "тяжелой ситуацией в стране и на... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:52
2023-07-12T18:52
в мире
украина
владимир зеленский
нато
вильнюс
киев
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил противоречивые заявления Владимира Зеленского по коммюнике саммита альянса об Украине "тяжелой ситуацией в стране и на фронте". Журналисты на итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Вильнюсе спросили генсека о том, как он объясняет противоречивые заявления Зеленского, который сначала назвал итоговое заявление "абсурдным", а потом "хорошим". "Мы все понимаем крайне сложную ситуацию на Украине", - сказал он. Генсек пояснил, что украинское контрнаступление сталкивается со сложностями. "Поэтому Украина раз за разом просит больше помощи, и поэтому союзники нарастили поставки более современных систем вооружений", - указал Столтенберг. Он также приветствовал тот факт, что "Владимир Зеленский одобрил создание Совета НАТО-Украина". Зеленский, прибывший на саммит в Вильнюс во вторник вечером, сначала назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. Однако уже в среду в совместных заявлениях с лидерами стран НАТО он называл принятые решения "хорошими".
https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883794105.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, вильнюс, киев, йенс столтенберг
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Вильнюс, Киев, Йенс Столтенберг
Столтенберг объяснил противоречивые заявления Зеленского на саммите

Столтенберг объяснил противоречивые заявления Зеленского тяжелой ситуацией в стране

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил противоречивые заявления Владимира Зеленского по коммюнике саммита альянса об Украине "тяжелой ситуацией в стране и на фронте".
Журналисты на итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Вильнюсе спросили генсека о том, как он объясняет противоречивые заявления Зеленского, который сначала назвал итоговое заявление "абсурдным", а потом "хорошим".
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Вчера, 16:48
«
"Мы все понимаем крайне сложную ситуацию на Украине", - сказал он.
Генсек пояснил, что украинское контрнаступление сталкивается со сложностями. "Поэтому Украина раз за разом просит больше помощи, и поэтому союзники нарастили поставки более современных систем вооружений", - указал Столтенберг.
Он также приветствовал тот факт, что "Владимир Зеленский одобрил создание Совета НАТО-Украина".
Зеленский, прибывший на саммит в Вильнюс во вторник вечером, сначала назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. Однако уже в среду в совместных заявлениях с лидерами стран НАТО он называл принятые решения "хорошими".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Столтенберг заявил, что Украина пока не получит приглашения в НАТО
Вчера, 18:48
 
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