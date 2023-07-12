Столтенберг объяснил противоречивые заявления Зеленского на саммите
Столтенберг объяснил противоречивые заявления Зеленского тяжелой ситуацией в стране
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил противоречивые заявления Владимира Зеленского по коммюнике саммита альянса об Украине "тяжелой ситуацией в стране и на фронте".
Журналисты на итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Вильнюсе спросили генсека о том, как он объясняет противоречивые заявления Зеленского, который сначала назвал итоговое заявление "абсурдным", а потом "хорошим".
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"Мы все понимаем крайне сложную ситуацию на Украине", - сказал он.
Генсек пояснил, что украинское контрнаступление сталкивается со сложностями. "Поэтому Украина раз за разом просит больше помощи, и поэтому союзники нарастили поставки более современных систем вооружений", - указал Столтенберг.
Он также приветствовал тот факт, что "Владимир Зеленский одобрил создание Совета НАТО-Украина".
Зеленский, прибывший на саммит в Вильнюс во вторник вечером, сначала назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. Однако уже в среду в совместных заявлениях с лидерами стран НАТО он называл принятые решения "хорошими".