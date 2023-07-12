https://ria.ru/20230712/stoltenberg-1883674918.html

"Займите места": Столтенбергу пришлось успокаивать участников саммита НАТО

"Займите места": Столтенбергу пришлось успокаивать участников саммита НАТО - РИА Новости, 12.07.2023

"Займите места": Столтенбергу пришлось успокаивать участников саммита НАТО

Заседание на втором дне саммита НАТО в Вильнюсе неоднократно откладывалось из-за того, что прибывшие в зал лидеры игнорировали настойчивые призывы генсека... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:28

2023-07-12T10:28

2023-07-12T15:42

в мире

вильнюс

сша

албания

эди рама

йенс столтенберг

энтони блинкен

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Заседание на втором дне саммита НАТО в Вильнюсе неоднократно откладывалось из-за того, что прибывшие в зал лидеры игнорировали настойчивые призывы генсека альянса Йенса Столтенберга и не хотели садиться на свои места, трансляция открытия сессии велась на сайте НАТО."Если вы займете свои места, мы сможем начать как можно скорее. <...> Прошу прощения, что беспокою вас, но мы тут собрались для проведения заседания. <...> Чем раньше вы займете свои места, тем раньше мы сможем начать и тем раньше закончим", — призывал генеральный секретарь организации.Одним из немногих, кто проявил дисциплинированность, оказался госсекретарь Энтони Блинкен, занявший кресло США рядом с генсеком НАТО. Он посмеивался и комментировал происходящее со своего места. Столтенбергу пришлось поименно называть нарушителей дисциплины, в числе которых оказались премьер Албании Эди Рама и президент Финляндии Саули Нийнисте, для которого саммит в Литве стал первым после присоединения его страны к блоку весной этого года. "Если мой друг Эди Рама все же займет свое место, мы сможем начать. Саули, Саули! Займите, пожалуйста, свое место", — обращался к политикам глава НАТО.Через некоторое время лидеры все же расселись и генсек смог начать заседание. Второй день саммита в Вильнюсе, как ожидается, будет посвящен сотрудничеству НАТО со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и с ЕС. Позднее также пройдет первое заседание Совета НАТО — Украина, на котором будет присутствовать Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230712/preduprezhdeniya-1883645645.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вильнюс, сша, албания, эди рама, йенс столтенберг, энтони блинкен, евросоюз, нато