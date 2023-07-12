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"Займите места": Столтенбергу пришлось успокаивать участников саммита НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
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10:28 12.07.2023 (обновлено: 15:42 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/stoltenberg-1883674918.html
"Займите места": Столтенбергу пришлось успокаивать участников саммита НАТО
"Займите места": Столтенбергу пришлось успокаивать участников саммита НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
"Займите места": Столтенбергу пришлось успокаивать участников саммита НАТО
Заседание на втором дне саммита НАТО в Вильнюсе неоднократно откладывалось из-за того, что прибывшие в зал лидеры игнорировали настойчивые призывы генсека... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:28
2023-07-12T15:42
в мире
вильнюс
сша
албания
эди рама
йенс столтенберг
энтони блинкен
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Заседание на втором дне саммита НАТО в Вильнюсе неоднократно откладывалось из-за того, что прибывшие в зал лидеры игнорировали настойчивые призывы генсека альянса Йенса Столтенберга и не хотели садиться на свои места, трансляция открытия сессии велась на сайте НАТО."Если вы займете свои места, мы сможем начать как можно скорее. &lt;...&gt; Прошу прощения, что беспокою вас, но мы тут собрались для проведения заседания. &lt;...&gt; Чем раньше вы займете свои места, тем раньше мы сможем начать и тем раньше закончим", — призывал генеральный секретарь организации.Одним из немногих, кто проявил дисциплинированность, оказался госсекретарь Энтони Блинкен, занявший кресло США рядом с генсеком НАТО. Он посмеивался и комментировал происходящее со своего места. Столтенбергу пришлось поименно называть нарушителей дисциплины, в числе которых оказались премьер Албании Эди Рама и президент Финляндии Саули Нийнисте, для которого саммит в Литве стал первым после присоединения его страны к блоку весной этого года. "Если мой друг Эди Рама все же займет свое место, мы сможем начать. Саули, Саули! Займите, пожалуйста, свое место", — обращался к политикам глава НАТО.Через некоторое время лидеры все же расселись и генсек смог начать заседание. Второй день саммита в Вильнюсе, как ожидается, будет посвящен сотрудничеству НАТО со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и с ЕС. Позднее также пройдет первое заседание Совета НАТО — Украина, на котором будет присутствовать Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
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в мире, вильнюс, сша, албания, эди рама, йенс столтенберг, энтони блинкен, евросоюз, нато
В мире, Вильнюс, США, Албания, Эди Рама, Йенс Столтенберг, Энтони Блинкен, Евросоюз, НАТО
"Займите места": Столтенбергу пришлось успокаивать участников саммита НАТО

Генсек НАТО Столтенберг долго не мог уговорить лидеров возобновить саммит

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Заседание на втором дне саммита НАТО в Вильнюсе неоднократно откладывалось из-за того, что прибывшие в зал лидеры игнорировали настойчивые призывы генсека альянса Йенса Столтенберга и не хотели садиться на свои места, трансляция открытия сессии велась на сайте НАТО.
"Если вы займете свои места, мы сможем начать как можно скорее. <...> Прошу прощения, что беспокою вас, но мы тут собрались для проведения заседания. <...> Чем раньше вы займете свои места, тем раньше мы сможем начать и тем раньше закончим", — призывал генеральный секретарь организации.
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Одним из немногих, кто проявил дисциплинированность, оказался госсекретарь Энтони Блинкен, занявший кресло США рядом с генсеком НАТО. Он посмеивался и комментировал происходящее со своего места.
Столтенбергу пришлось поименно называть нарушителей дисциплины, в числе которых оказались премьер Албании Эди Рама и президент Финляндии Саули Нийнисте, для которого саммит в Литве стал первым после присоединения его страны к блоку весной этого года.
"Если мой друг Эди Рама все же займет свое место, мы сможем начать. Саули, Саули! Займите, пожалуйста, свое место", — обращался к политикам глава НАТО.
Через некоторое время лидеры все же расселись и генсек смог начать заседание.
Второй день саммита в Вильнюсе, как ожидается, будет посвящен сотрудничеству НАТО со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и с ЕС. Позднее также пройдет первое заседание Совета НАТО — Украина, на котором будет присутствовать Владимир Зеленский.
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