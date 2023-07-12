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Сражение под Прохоровкой (1943)

Сражение под Прохоровкой (1943) - РИА Новости, 12.07.2023

Сражение под Прохоровкой (1943)

Прохоровское танковое сражение – одно из крупнейших танковых сражений Великой Отечественной войны (1941-1945), произошедшее в ходе Курской битвы 12 июля 1943... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T00:50

2023-07-12T00:50

2023-07-12T00:50

справки

вооруженные силы рф

прохоровка

белгородская область

курск

т-34

великая отечественная война (1941-1945)

курская битва

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Прохоровское танковое сражение – одно из крупнейших танковых сражений Великой Отечественной войны (1941-1945), произошедшее в ходе Курской битвы 12 июля 1943 года возле железнодорожной станции Прохоровка Белгородской области.К исходу 9 июля германские войска ценой больших потерь вклинились в оборону войск Воронежского фронта (командующий – генерал армии Николай Ватутин) на обоянском направлении, но их дальнейшее продвижение было остановлено. Командование группы армий "Юг" (генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн) решило перенести основные усилия на прохоровское направление и выйти к Курску с юга. Предусматривалось нанести два удара по сходящимся направлениям силами 2-го танкового корпуса СС 4-й танковой армии и 3-го танкового корпуса оперативной группы "Кемпф". Для срыва замысла противника советское командование спланировало мощный контрудар, решающая роль в котором отводилась 5-й гвардейской танковой армии (генерал-лейтенант танковых войск Павел Ротмистров). Совершив 30-50-километровый ночной марш, танкисты Ротмистрова к 6 часам утра 12 июля вышла на рубеж развертывания западнее Прохоровки и заняли исходное положение для наступления. Но обстановка к этому времени резко изменилась. На рассвете противник силами 3-го танкового корпуса нанес удар по 69-й армии, создав угрозу прорыва на Прохоровку с юга и выхода в тыл 5-й гвардейской танковой армии. На других направлениях противник потеснил соединения 6-й гвардейской армии, 1-й танковой армии, 5-й гвардейской армии и 7-й гвардейской армии, что затруднило их участие в общем контрударе. Для обеспечения левого фланга армии и противодействия немецкому 3-му танковому корпусу командующий 5-й гвардейской танковой армией направил в полосу 69-й армии дополнительные войска. В 8 часов 30 минут, после 15-минутной артиллерийской подготовки, главные силы 5-й гвардейской танковой армии перешли в наступление. С воздуха по немецким танковым частям массированные удары наносили авиация 2-й воздушной армии, 17-й воздушной армии и соединения дальней авиации. За день было произведено около 1,3 тысячи самолетовылетов. Противник встретил советские войска массированными ударами артиллерии, авиации и контратакой танковых дивизий 2-го танкового корпуса СС.Ожесточенное танковое сражение развернулось одновременно юго-западнее и южнее Прохоровки. В сражении с обеих сторон одновременно участвовало до 1,2 тысячи танков и САУ. В воздухе велись бои крупных сил авиации. В целом боевые действия шли с переменным успехом. До 14 часов 1-й эшелон 5-й гвардейской танковой армии медленно теснил противника на юго-запад, однако во второй половине дня армия почти не продвинулась вперед, а отдельные части вынуждены были огнем с места отражать танковые удары противника. В середине дня немецкое командование ввело в сражение свыше 100 танков и большое количество мотопехоты, которые прорвали оборону 33-го гвардейского стрелкового корпуса 1-й гвардейской армии и к 20 часам вклинились на семь километров на северо-запад, глубоко охватив правый фланг 5-й гвардейской танковой армии. Для ликвидации угрозы командующий армией выдвинул навстречу противнику 24-ю танковую и 10-ю механизированную бригады. При их поддержке войска 5-й гвардейской армии остановили противника.В результате сражения ни одной из сторон не удалось достичь поставленных целей, но благодаря решительным действиям советских войск под Прохоровкой и в последующие дни противник исчерпал наступательные возможности и 16 июля начал отвод своих войск на исходные позиции, занимаемые им к началу Курской битвы.Оценки боевых потерь в сражении под Прохоровкой в различных источниках сильно отличаются. Согласно данным Военного энциклопедического словаря, безвозвратные потери немецкой танковой группировки составили около 10 тысяч человек и свыше 360 танков, советская 5-я гвардейская танковая армия потеряла около трех тысяч человек убитыми и ранеными и 350 танков. По данным ведущего научного сотрудника научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ Валерия Маковского потери в личном составе в бою под Прохоровкой составили 35 тысяч красноармейцев или 24% от общих потерь Воронежского фронта. Среди них – 6,5 тысяч убитых и 9,5 тысяч пропавших без вести. Второй танковый корпус СС потерял в этом бою 7,7 тысячи человек.Красная армия из 670 танков и самоходных артиллерийских установок, принимавших участие в контрударе под Прохоровкой, потеряла 470 единиц бронетехники. Немцы потеряли из 490 танков 50 единиц бронетехники. В память о великом сражении в 1954 году близ Прохоровки на 624-м километре трассы Москва – Симферополь был поднят на постамент танк Т-34. К 50-летию Победы в 1995 году в память о погибших под Прохоровкой на месте сражения был открыт памятник – Звонница, а также храм Святых апостолов Петра и Павла, объединенные в музей-заповедник "Прохоровское поле". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, вооруженные силы рф, прохоровка, белгородская область, курск, т-34, великая отечественная война (1941-1945), курская битва, социальный навигатор