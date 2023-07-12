https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883701847.html
Нарышкин сравнил Курскую битву и украинский "контрнаступ"
Нарышкин сравнил Курскую битву и украинский "контрнаступ" - РИА Новости, 12.07.2023
Нарышкин сравнил Курскую битву и украинский "контрнаступ"
Аналогии между попыткой гитлеровского реванша на Курской дуге в июле 1943 года и нынешним украинским контрнаступлением просматриваются очень ясно, считает... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:27
2023-07-12T12:27
2023-07-12T12:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
киев
сша
сергей шойгу
сергей нарышкин
энтони блинкен
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Аналогии между попыткой гитлеровского реванша на Курской дуге в июле 1943 года и нынешним украинским контрнаступлением просматриваются очень ясно, считает директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Аналогии с так называемым "контрнаступом" со стороны Вооруженных сил Украины в июне-июле 2023 года просматриваются, и очень ясно", - сказал Нарышкин на пресс-конференции в среду. "В 1943 году Гитлер мечтал о реванше за поражение в Сталинградской битве. И Гитлер и его генералы довольно долго готовили контрнаступление, "контрнаступ", который начался в июле 1943 года", - отметил Нарышкин. По его словам, подготовка к Курской битве со стороны вермахта "шла долго, она откладывалась". Сначала наступление вермахта планировалось на весну 1943 года, потом внутри германского генералитета возникли сомнения в готовности начать его - делались ссылки на распутицу, на необходимость подождать, пока просохнет земля и тяжелые немецкие танки смогут до конца использовать свои возможности на поле боя, добавил Нарышкин. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны произошло 12 июля 1943 года. На южном фарсе Курской дуги свершилась решающая битва: на поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады - в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление германских войск.
https://ria.ru/20230711/kontrnastuplenie-1883629050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, киев, сша, сергей шойгу, сергей нарышкин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, российское историческое общество, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев, США, Сергей Шойгу, Сергей Нарышкин, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, Российское историческое общество, НАТО
Нарышкин сравнил Курскую битву и украинский "контрнаступ"
Директор СВР Нарышкин заявил об аналогиях между Курской битвой и контрнаступлением ВСУ
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Аналогии между попыткой гитлеровского реванша на Курской дуге в июле 1943 года и нынешним украинским контрнаступлением просматриваются очень ясно, считает директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Аналогии с так называемым "контрнаступом" со стороны Вооруженных сил Украины
в июне-июле 2023 года просматриваются, и очень ясно", - сказал Нарышкин на пресс-конференции в среду.
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"В 1943 году Гитлер мечтал о реванше за поражение в Сталинградской битве. И Гитлер и его генералы довольно долго готовили контрнаступление, "контрнаступ", который начался в июле 1943 года", - отметил Нарышкин.
По его словам, подготовка к Курской битве со стороны вермахта "шла долго, она откладывалась".
Сначала наступление вермахта планировалось на весну 1943 года, потом внутри германского генералитета возникли сомнения в готовности начать его - делались ссылки на распутицу, на необходимость подождать, пока просохнет земля и тяжелые немецкие танки смогут до конца использовать свои возможности на поле боя, добавил Нарышкин.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев
бросил в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу
, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов.
В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши
, США
и Франции
. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен
выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны произошло 12 июля 1943 года. На южном фарсе Курской дуги свершилась решающая битва: на поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады - в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление германских войск.
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