https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883701847.html

Нарышкин сравнил Курскую битву и украинский "контрнаступ"

Нарышкин сравнил Курскую битву и украинский "контрнаступ" - РИА Новости, 12.07.2023

Нарышкин сравнил Курскую битву и украинский "контрнаступ"

Аналогии между попыткой гитлеровского реванша на Курской дуге в июле 1943 года и нынешним украинским контрнаступлением просматриваются очень ясно, считает... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:27

2023-07-12T12:27

2023-07-12T12:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

киев

сша

сергей шойгу

сергей нарышкин

энтони блинкен

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Аналогии между попыткой гитлеровского реванша на Курской дуге в июле 1943 года и нынешним украинским контрнаступлением просматриваются очень ясно, считает директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Аналогии с так называемым "контрнаступом" со стороны Вооруженных сил Украины в июне-июле 2023 года просматриваются, и очень ясно", - сказал Нарышкин на пресс-конференции в среду. "В 1943 году Гитлер мечтал о реванше за поражение в Сталинградской битве. И Гитлер и его генералы довольно долго готовили контрнаступление, "контрнаступ", который начался в июле 1943 года", - отметил Нарышкин. По его словам, подготовка к Курской битве со стороны вермахта "шла долго, она откладывалась". Сначала наступление вермахта планировалось на весну 1943 года, потом внутри германского генералитета возникли сомнения в готовности начать его - делались ссылки на распутицу, на необходимость подождать, пока просохнет земля и тяжелые немецкие танки смогут до конца использовать свои возможности на поле боя, добавил Нарышкин. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны произошло 12 июля 1943 года. На южном фарсе Курской дуги свершилась решающая битва: на поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады - в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление германских войск.

https://ria.ru/20230711/kontrnastuplenie-1883629050.html

https://ria.ru/20230709/vsu-1883118785.html

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Дарья Буймова

безопасность, россия, киев, сша, сергей шойгу, сергей нарышкин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, российское историческое общество, нато