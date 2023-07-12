https://ria.ru/20230712/sobor-1883391828.html

Петропавловский собор в Санкт-Петербурге

Петропавловский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 12.07.2023

Петропавловский собор в Санкт-Петербурге

Памятник архитектуры русского барокко и усыпальница Императорского Дома Романовых – Петропавловский собор (собор Святых Апостолов Петра и Павла) в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T00:46

2023-07-12T00:46

2023-07-12T00:46

справки

санкт-петербург

николай i

анна иоанновна (императрица)

петр i

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петропавловский собор

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Памятник архитектуры русского барокко и усыпальница Императорского Дома Романовых – Петропавловский собор (собор Святых Апостолов Петра и Павла) в Санкт-Петербурге был возведен в период 1712-1733 годов по проекту архитектора Доменико Трезини на месте деревянной церкви. В настоящее время находится в ведении Государственного музея истории Санкт-Петербурга – одного из крупнейших в России исторических музеев, центром которого является Петропавловская крепость – уникальный памятник истории, архитектуры и фортификационного искусства ХVIII-ХХ веков. Доминанта архитектурного ансамбля – Петропавловский собор – один из символов города Санкт-Петербурга. 12 июля (29 июня по старому стилю) 1703 года, в день святых апостолов Петра и Павла, на Заячьем острове была заложена первая деревянная Петропавловская церковь Санкт-Петербурга (тогда же, когда и сама крепость). 14 апреля (1 апреля по старому стилю) 1704 года ее освятил митрополит Новгородский Иов.21 июня (8 июня по старому стилю) 1712 года рядом с деревянным храмом император Петр I заложил каменное основание будущего собора. Сначала возвели высокую колокольню с позолоченным шпилем. Пять лет спустя церковь разобрали и перенесли в солдатскую слободу. К 1728 году собор вчерне был готов, но его отделка завершилась лишь к лету 1733 года.12 июля (29 июня по старому стилю) 1733 года он был торжественно освящен архиепископом Феофаном (Прокоповичем) в присутствии императрицы Анны Иоанновны, Синода и двора. Петропавловский собор сочетает типичные черты западноевропейской и итальянской церковной архитектуры. Он имеет прямоугольную форму, с куполом на восточном конце и колокольней со шпилем на западном входе.Храм представляет собой зальный храм с нефом и боковыми нефами одинаковой высоты, объединенными под единой огромной крышей. Пространство собора разделено на три части колоннами, окрашенными под мрамор. Его своды украшены разноцветными фресковыми росписями и позолоченной лепниной.В 1756 году в результате пожара, возникшего от попадания молнии, рухнул шпиль колокольни, сгорел деревянный купол, стены дали множественные трещины. При восстановлении собора был создан новый каменный купол в восточной части, а высокая кровля с двойным переломом заменена простой двускатной. 6 июля (23 июня по старому стилю) 1757 года собор был снова освящен.В 1770-х годах колокольня собора была отстроена заново от второго яруса, ее высота была увеличена при сохранении прежнего архитектурного стиля. В середине XIX века деревянные конструкции шпиля были заменены металлическими, в результате чего его высота вновь увеличилась, достигнув 122,5 метра. Шпиль Петропавловского собора венчает крест с фигурой ангела. Первая такая фигура была выполнена голландским мастером Германом ван Болесом в 1720-х годах. После пожара 1756 года она была восстановлена по рисункам Доменико Трезини. Ураган 1777 года серьезно повредил второго ангела, поэтому его размеры, вес и расположение уменьшили. Третий ангел был изготовлен по эскизу Антонио Ринальди.С 1858 года четвертый ангел свободно вращался на шпиле, повинуясь дуновению ветра: военным инженером Дмитрием Журавским был создан поворотный механизм флюгера, исправно прослуживший более 130 лет. К концу XX века после серии неудачных реконструкций четвертая фигура утратила 70% несущей способности. В 2000 году было решено восстановить механизм Журавского. 13 февраля 2003 года настоятель собора освятил отреставрированного ангела, а в мае он вновь "взлетел" на шпиль храма. Отличительной чертой Петропавловского собора являются куранты. Первые куранты были установлены в 1720 году на его колокольне, их Петр I приобрел в Амстердаме (Нидерланды) за огромную по тем временам сумму – 45 тысяч рублей. В 1756 году петровские куранты сгорели в пожаре. В 1776 году на колокольне установили часы-куранты, созданные в 1757-1760 годах часовым мастером Оорт Крассом. В середине XIX века московская фирма братьев Бутеноп отреставрировала куранты: они получили минутные стрелки и стали вызванивать церковный гимн, в 1906 году – государственный "Боже, Царя храни!". После 1917 года часы замолчали, а в 1952 году заиграли гимн СССР.Главное украшение храма – резной золоченый иконостас и надпрестольная сень.В 1722 году Петр I повелел московскому мастеру Ивану Зарудному приступить к его созданию. Он был сделан мастерами Оружейной палаты Кремля под руководством зодчего. Центральная часть иконостаса решена в виде величественной триумфальной арки, переброшенной над Царскими вратами, которая поднимается в подкупольное пространство на высоту почти 20 метров. В киотах размещены 43 иконы, написанные в 1726-1729 годах. Главная икона правой половины – Иисус Христос на престоле со скипетром и державой. Главная икона левой половины – Богородица "Одигитрия". Иконостас выполнен из дуба, липы и хвойных пород дерева. Он украшен витыми колонками, листьями, гирляндами цветов, драпировкой. Слева и справа от Царских врат расположены позолоченные фигуры архангелов Гавриила и Михаила. Иконостас сохранился практически в первозданном виде. Он реставрировался впервые в 1735 году из-за пожара, затем в 1748 году опять из-за пожара, последний раз – в 2011-2013 годах. Лишь в 1866 году деревянные Царские врата заменили на бронзовые и покрыли позолотой. Они четырехстворчатые и весят 9,9 тысяч килограммов.На четырех уровнях башни собора установлены 103 колокола, 31 из которых относятся к голландскому карильону 1757 года.С момента возникновения Санкт-Петербургской епархии в 1742 году Петропавловский храм стал кафедральным собором. Этого статуса он никогда официально не был лишен, даже когда в XIX веке митрополичья кафедра была перенесена в Казанский, а затем в Исаакиевский соборы города.Храм является императорской усыпальницей с начала своего основания. С 1708 года здесь стали проводить погребения членов династии Романовых. В период XVIII – начала XX веков в соборе были похоронены все императоры и императрицы, кроме Петра II и Иоанна VI, а также многие члены Императорского дома Романовых. К концу ХIХ века в соборе было уже 46 захоронений, что потребовало строительства усыпальницы. В 1908 году к собору была пристроена Великокняжеская погребальная часовня, спроектированная Давидом Гриммом, Антоном Томишко и Леонтием Бенуа. С 1908 по 1915 год здесь состоялось пять погребений и восемь захоронений были перенесены из Петропавловского собора. В 1992 году в часовне был похоронен правнук Александра II Владимир Романов. В 1995 году сюда были перенесены останки его родителей. 17 июля 1998 года в Екатерининском приделе собора были погребены останки императора Николая II, членов его семьи и приближенных. В сентябре 2006 года в храме перезахоронили мать Николая II, императрицу Марию Федоровну. Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века их передали в Эрмитаж.В ХХ столетии собор пережил трудный этап своей истории.В конце 1917 года богослужения в нем прекратились. 18 июня 1918 года президиум Союза коммун Северной области постановил закрыть его окончательно. Это произошло 14 мая 1919 года. Ценности были эвакуированы в Нижний Новгород и Ярославль. В 1920-е годы здание находилось в ведении Музея революции, в 1930-1940-е годы – приспособлено под склад Центральной книжной палаты. В 1954 году собор был передан Государственному музею истории Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга). С 1990-х годов в Петропавловском соборе стали регулярно проходить панихиды по российским императорам. В 1999 году состоялось первое архиерейское богослужение с телетрансляцией в праздник Рождества Христова. В 2007 году был образован Попечительский совет собора. С 2008 года в нем возобновились регулярные богослужения. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, санкт-петербург, николай i, анна иоанновна (императрица), петр i, россия, петропавловский собор