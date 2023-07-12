https://ria.ru/20230712/shkoly-1883770687.html

В Приамурье губернатор проверил капремонт и строительство сельских школ

В Приамурье губернатор проверил капремонт и строительство сельских школ - РИА Новости, 12.07.2023

В Приамурье губернатор проверил капремонт и строительство сельских школ

Губернатор Приамурья Василий Орлов проверил ход капремонта Усть-Ивановской школы и строительство школы в Чигирях, глава региона акцентировал внимание на... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:39

2023-07-12T15:39

2023-07-12T15:39

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов проверил ход капремонта Усть-Ивановской школы и строительство школы в Чигирях, глава региона акцентировал внимание на качестве и сроках выполнения работ, сообщает правительство Амурской области. "Ключевое при проведении капитальных ремонтов и строительстве новых школ – это сроки и качество. В зданиях нужно оборудовать школьные кафе, точки роста и классы Юнармии, оснащать кабинеты современным оборудованием и мебелью. Наши дети должны учиться в комфортных и безопасных условиях", - сказал Орлов. В Усть-Ивановке ремонт в школе стартовал в марте. На это время 333 ученика перевели в образовательные учреждения сел Волково и Грибское. Подвоз ребят организован. В здании завершают демонтаж, специалисты выравнивают стены и бетонные подоконники, окрашивают радиаторы, прокладывают электрокабель, монтируют подвесные потолки, облицовывают полы керамогранитной плиткой и монтируют внутренние откосы. Подрядчик набрал неплохой темп работ. После капремонта в школе появится новое кафе, уже закуплено новое цифровое оборудование. На работы в рамках регионального проекта "Модернизация школьных систем образования в Амурской области" выделили более 66 миллионов рублей. Также в Благовещенском округе губернатор посетил строительную площадку новой школы на 528 мест в селе Чигири. Школа будет трехэтажной, со спортивным и актовыми залами, а также современным пищеблоком. На сегодняшний день на объект завозят строительные материалы, забивают контрольные сваи для испытаний. "Село Чигири очень нуждается в новой школе, здесь необходимы дополнительные места. Подрядчик, который строит новую школу, надежный. Он же строил самую большую школу в Благовещенске на 1500 человек", - рассказала о строительстве новой школы в Чигирях первый заместитель министра образования и науки области Елена Бурдуковская. Как доложил министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков, сдать новую школу в селе Чигири вместе с благоустройством прилегающей территории планируется в 2025 году. Стоимость строительства составляет более 661 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230711/gazifikatsiya-1883418521.html

амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, василий орлов (губернатор), благовещенск