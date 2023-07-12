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Зерновая сделка не принесла пользы России, заявил эксперт - РИА Новости, 12.07.2023
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04:21 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/sdelka-1883649748.html
Зерновая сделка не принесла пользы России, заявил эксперт
Зерновая сделка не принесла пользы России, заявил эксперт - РИА Новости, 12.07.2023
Зерновая сделка не принесла пользы России, заявил эксперт
Зерновая сделка невыгодна не только для России, обязательства перед которой остались невыполненными, но и для европейских аграриев, несущих финансовые потери,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T04:21
2023-07-12T04:21
экономика
россия
черное море
зерновая сделка
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зерновая сделка невыгодна не только для России, обязательства перед которой остались невыполненными, но и для европейских аграриев, несущих финансовые потери, отмена же ее подтолкнет вверх цены на зерно и поможет европейскому АПК, таким мнением поделился с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. "России зерновая сделка, по большому счету, пользы и не принесла. По сути, была выполнена ее украинская часть, российская - нет. Фактически имела место блокировка экспорта минеральных удобрений и зерна из России, несмотря на условия сделки и усилия ООН, западные санкции продолжили действие", - рассказал Хазанов. Однако, по его словам, несмотря на противодействие, поставки агрохимикатов и зерна из России наладить все же удалось - "благодаря титаническим усилиям отечественных компаний и поддержке правительства". Но другие условия сделки все еще не выполнены, напомнил Хазанов. "До сих пор Россельхозбанк не подключен к SWIFT, не возобновлена работа аммиакопровода "Тольятти – Одесса", на чем настаивала Россия. Поэтому для России нет никакого смысла продлевать зерновую сделку", - полагает он. При этом европейские аграрии несут финансовые потери из-за зерновой сделки, добавляет эксперт. "Она невыгодна и аграриям Европейского Союза, столкнувшимся с наплывом дешевого украинского зерна и понесшим из-за него существенные финансовые потери. Соответственно, в случае прекращения сделки цены на зерно на рынке ЕС могут пойти вверх, повысив рентабельность его сельского хозяйства", - отмечает Хазанов. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно и на его конструктивную позицию. Турецкий лидер также заявил, что Анкара рассчитывает, что сделка будет продлеваться минимум раз в три месяца, а в целом Турция надеется продлить механизм на два года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 8 июля сообщил РИА Новости, что определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, в планах российского президента сейчас нет телефонного разговора с турецким коллегой. Ранее в июле в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230711/sdelka-1883426973.html
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экономика, россия, черное море, зерновая сделка
Экономика, Россия, Черное море, Зерновая сделка
Зерновая сделка не принесла пользы России, заявил эксперт

Эксперт Хазанов: зерновая сделка не приносит выгоды ни России, ни европейским аграриям

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зерновая сделка невыгодна не только для России, обязательства перед которой остались невыполненными, но и для европейских аграриев, несущих финансовые потери, отмена же ее подтолкнет вверх цены на зерно и поможет европейскому АПК, таким мнением поделился с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.
«
"России зерновая сделка, по большому счету, пользы и не принесла. По сути, была выполнена ее украинская часть, российская - нет. Фактически имела место блокировка экспорта минеральных удобрений и зерна из России, несмотря на условия сделки и усилия ООН, западные санкции продолжили действие", - рассказал Хазанов.
Однако, по его словам, несмотря на противодействие, поставки агрохимикатов и зерна из России наладить все же удалось - "благодаря титаническим усилиям отечественных компаний и поддержке правительства". Но другие условия сделки все еще не выполнены, напомнил Хазанов. "До сих пор Россельхозбанк не подключен к SWIFT, не возобновлена работа аммиакопровода "Тольятти – Одесса", на чем настаивала Россия. Поэтому для России нет никакого смысла продлевать зерновую сделку", - полагает он.
При этом европейские аграрии несут финансовые потери из-за зерновой сделки, добавляет эксперт. "Она невыгодна и аграриям Европейского Союза, столкнувшимся с наплывом дешевого украинского зерна и понесшим из-за него существенные финансовые потери. Соответственно, в случае прекращения сделки цены на зерно на рынке ЕС могут пойти вверх, повысив рентабельность его сельского хозяйства", - отмечает Хазанов.
Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно и на его конструктивную позицию. Турецкий лидер также заявил, что Анкара рассчитывает, что сделка будет продлеваться минимум раз в три месяца, а в целом Турция надеется продлить механизм на два года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 8 июля сообщил РИА Новости, что определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, в планах российского президента сейчас нет телефонного разговора с турецким коллегой.
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Источник: выход России из зерновой сделки коснется всех участников рынка
11 июля, 08:33
Ранее в июле в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
В ООН рассказали о ситуации с зерновой сделкой
10 июля, 20:19
 
ЭкономикаРоссияЧерное мореЗерновая сделка
 
 
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