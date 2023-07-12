https://ria.ru/20230712/sdelka-1883649748.html

Зерновая сделка не принесла пользы России, заявил эксперт

Зерновая сделка не принесла пользы России, заявил эксперт - РИА Новости, 12.07.2023

Зерновая сделка не принесла пользы России, заявил эксперт

Зерновая сделка невыгодна не только для России, обязательства перед которой остались невыполненными, но и для европейских аграриев, несущих финансовые потери,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T04:21

2023-07-12T04:21

2023-07-12T04:21

экономика

россия

черное море

зерновая сделка

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зерновая сделка невыгодна не только для России, обязательства перед которой остались невыполненными, но и для европейских аграриев, несущих финансовые потери, отмена же ее подтолкнет вверх цены на зерно и поможет европейскому АПК, таким мнением поделился с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. "России зерновая сделка, по большому счету, пользы и не принесла. По сути, была выполнена ее украинская часть, российская - нет. Фактически имела место блокировка экспорта минеральных удобрений и зерна из России, несмотря на условия сделки и усилия ООН, западные санкции продолжили действие", - рассказал Хазанов. Однако, по его словам, несмотря на противодействие, поставки агрохимикатов и зерна из России наладить все же удалось - "благодаря титаническим усилиям отечественных компаний и поддержке правительства". Но другие условия сделки все еще не выполнены, напомнил Хазанов. "До сих пор Россельхозбанк не подключен к SWIFT, не возобновлена работа аммиакопровода "Тольятти – Одесса", на чем настаивала Россия. Поэтому для России нет никакого смысла продлевать зерновую сделку", - полагает он. При этом европейские аграрии несут финансовые потери из-за зерновой сделки, добавляет эксперт. "Она невыгодна и аграриям Европейского Союза, столкнувшимся с наплывом дешевого украинского зерна и понесшим из-за него существенные финансовые потери. Соответственно, в случае прекращения сделки цены на зерно на рынке ЕС могут пойти вверх, повысив рентабельность его сельского хозяйства", - отмечает Хазанов. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно и на его конструктивную позицию. Турецкий лидер также заявил, что Анкара рассчитывает, что сделка будет продлеваться минимум раз в три месяца, а в целом Турция надеется продлить механизм на два года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 8 июля сообщил РИА Новости, что определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, в планах российского президента сейчас нет телефонного разговора с турецким коллегой. Ранее в июле в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230711/sdelka-1883426973.html

https://ria.ru/20230710/sdelka-1883385316.html

россия

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экономика, россия, черное море, зерновая сделка