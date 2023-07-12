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Полиция проверяет поездку певицы Анет Сай на машине ДПС по Волгограду - РИА Новости, 12.07.2023
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Шоубиз
 
15:13 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/say-1883745191.html
Полиция проверяет поездку певицы Анет Сай на машине ДПС по Волгограду
Полиция проверяет поездку певицы Анет Сай на машине ДПС по Волгограду - РИА Новости, 12.07.2023
Полиция проверяет поездку певицы Анет Сай на машине ДПС по Волгограду
Начальник ГУМВД РФ по Волгоградской области Дмитрий Вельможко распорядился провести проверку после видео, на котором певица Анет Сай (Анна Сайдалиева) едет на... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:13
2023-07-12T15:13
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ВОЛГОГРАД, 12 июл – РИА Новости. Начальник ГУМВД РФ по Волгоградской области Дмитрий Вельможко распорядился провести проверку после видео, на котором певица Анет Сай (Анна Сайдалиева) едет на служебной машине ГИБДД в аэропорт, сообщила пресс-служба ведомства. "Начальником ГУМВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Д.Ю. Вельможко назначено проведение служебной проверки в связи с публикацией в сети интернет видеозаписи, на которой гражданские лица передвигаются в качестве пассажиров на служебном автомобиле госавтоинспекции", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в полицейском главке, речь идет о ролике певицы Анет Сай. В нем она рассказывает, что опаздывает в аэропорт после концерта в Волгограде, и чтобы успеть на рейс, ей якобы заказали машину "с мигалочками".Анет Сай получила известность после участия в проекте "Песни" на ТНТ. Вскоре с ней подписал контракт музыкальный лейбл Black Star, в сотрудничестве с которым артистка выпустила таких хиты, как "Слезы" и "Не реви".
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Полиция проверяет поездку певицы Анет Сай на машине ДПС по Волгограду

Полиция проверяет видео, где певица Анет Сай едет на машине ГИБДД в аэропорт Волгограда

© @anetsaiКадр видео, опубликованного на странице Анет Сай в соцсети
Кадр видео, опубликованного на странице Анет Сай в соцсети
© @anetsai
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 12 июл – РИА Новости. Начальник ГУМВД РФ по Волгоградской области Дмитрий Вельможко распорядился провести проверку после видео, на котором певица Анет Сай (Анна Сайдалиева) едет на служебной машине ГИБДД в аэропорт, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Начальником ГУМВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Д.Ю. Вельможко назначено проведение служебной проверки в связи с публикацией в сети интернет видеозаписи, на которой гражданские лица передвигаются в качестве пассажиров на служебном автомобиле госавтоинспекции", – говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в полицейском главке, речь идет о ролике певицы Анет Сай.
В нем она рассказывает, что опаздывает в аэропорт после концерта в Волгограде, и чтобы успеть на рейс, ей якобы заказали машину "с мигалочками".
Анет Сай получила известность после участия в проекте "Песни" на ТНТ. Вскоре с ней подписал контракт музыкальный лейбл Black Star, в сотрудничестве с которым артистка выпустила таких хиты, как "Слезы" и "Не реви".
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