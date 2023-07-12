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Киев выразил обеспокоенность гарантиями безопасности, которые может дать G7 - РИА Новости, 12.07.2023
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12:00 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/reznikov-1883695380.html
Киев выразил обеспокоенность гарантиями безопасности, которые может дать G7
Киев выразил обеспокоенность гарантиями безопасности, которые может дать G7 - РИА Новости, 12.07.2023
Киев выразил обеспокоенность гарантиями безопасности, которые может дать G7
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обеспокоен гарантиями безопасности, которые собирается предложить G7, хочет узнать цену этих обещаний,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:00
2023-07-12T12:00
в мире
украина
алексей резников
нато
g7
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обеспокоен гарантиями безопасности, которые собирается предложить G7, хочет узнать цену этих обещаний, сообщает газета Telegraph. Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Согласно изданию, Резников выразил озабоченность характером гарантий безопасности. Он отметил, что хочет узнать подробности и цену поддержки, которую собираются обещать. "После Будапештского меморандума мы не будем... просто доверять документу без какой-либо платы", - подчеркнул Резников. В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от своих запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов (России, США, Великобритании) обеспечивать ее безопасность. Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html
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в мире, украина, алексей резников, нато, g7
В мире, Украина, Алексей Резников, НАТО, G7
Киев выразил обеспокоенность гарантиями безопасности, которые может дать G7

Глава Минобороны Украины обеспокоен гарантиями безопасности от G7 и хочет узнать их цену

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обеспокоен гарантиями безопасности, которые собирается предложить G7, хочет узнать цену этих обещаний, сообщает газета Telegraph.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Согласно изданию, Резников выразил озабоченность характером гарантий безопасности. Он отметил, что хочет узнать подробности и цену поддержки, которую собираются обещать.
"После Будапештского меморандума мы не будем... просто доверять документу без какой-либо платы", - подчеркнул Резников.
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В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от своих запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов (России, США, Великобритании) обеспечивать ее безопасность.
Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
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