https://ria.ru/20230712/reznikov-1883695380.html

Киев выразил обеспокоенность гарантиями безопасности, которые может дать G7

Киев выразил обеспокоенность гарантиями безопасности, которые может дать G7 - РИА Новости, 12.07.2023

Киев выразил обеспокоенность гарантиями безопасности, которые может дать G7

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обеспокоен гарантиями безопасности, которые собирается предложить G7, хочет узнать цену этих обещаний,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:00

2023-07-12T12:00

2023-07-12T12:00

в мире

украина

алексей резников

нато

g7

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обеспокоен гарантиями безопасности, которые собирается предложить G7, хочет узнать цену этих обещаний, сообщает газета Telegraph. Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Согласно изданию, Резников выразил озабоченность характером гарантий безопасности. Он отметил, что хочет узнать подробности и цену поддержки, которую собираются обещать. "После Будапештского меморандума мы не будем... просто доверять документу без какой-либо платы", - подчеркнул Резников. В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от своих запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов (России, США, Великобритании) обеспечивать ее безопасность. Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, алексей резников, нато, g7