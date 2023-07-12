https://ria.ru/20230712/prokhorovka-1883730174.html

В Белгородской области отметили 80 лет битве под Прохоровкой

В Белгородской области отметили 80 лет битве под Прохоровкой - РИА Новости, 12.07.2023

В Белгородской области отметили 80 лет битве под Прохоровкой

Празднование круглой даты: 80-летия Прохоровского сражения времен Великой Отечественной войны - прошло в Белгородской области, гостями мероприятия стали... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:28

2023-07-12T14:28

2023-07-12T15:52

великая отечественная война (1941-1945)

белгородская область

прохоровка

вячеслав гладков

курская битва

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ПРОХОРОВКА (Белгородская область), 12 июл - РИА Новости. Празднование круглой даты: 80-летия Прохоровского сражения времен Великой Отечественной войны - прошло в Белгородской области, гостями мероприятия стали полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернаторы нескольких регионов, передает корреспондент РИА Новости. Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, в рамках Курской битвы (5 июля – 23 августа) произошло Прохоровское сражение – крупнейший танковый бой Великой Отечественной войны, в результате которого Красная армия остановила наступление противника. В начале июля губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что из-за неблагоприятной оперативной обстановки массовые мероприятия в честь 80-летия Прохоровского сражения отменены в Белгородской области. Подвоз бесплатными автобусами власти не организовывали, но на личном транспорте жители и гости области приезжали на ратное поле отметить праздник. Были организованы интерактивные площадки, фотозоны, полевая кухня. Каждый муниципалитет области подготовил свой проект к празднику, например администрация Нового Оскола оборудовала тематическую площадку с ретромотоциклом, а также исполнение песен и частушек под музыку. Солдатские каши можно было попробовать из разных круп, особой популярностью пользовалась пшенная с мясом от Прохоровского муниципалитета. Почтить память воинов на Третье ратное поле к памятнику "Звонница" приехали полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернаторы Курской, Орловской, Воронежской и Калужской областей, актер Михаил Пореченков. "Это событие не из далекого прошлого, оно имеет очень тесную связь с настоящим, потому что здесь, на Прохоровском поле, мы видим, на что был способен русский солдат, на что была способна сила русского оружия, русского духа. Поэтому это очень современное событие", - сказал Щеголев журналистам. Пореченков высказал слова благодарности губернатору Гладкову и подчеркнул, что хотел бы чаще посещать Белгородскую область. "В эту годовщину, в этот святой праздник я оставил все свои дела и приехал сюда… Я не могу обойти стороной эту величайшую дату, где была проявлена сила духа и мужество русского человека", - добавил Михаил. Губернатор Белгородской области во время встречи с журналистами провел аналогию с теми событиями, которые происходили в регионе в мае. "Когда приехали в освобожденный уже после захода диверсионной группы в Грайворонский округ, мы увидели машины иностранного производства с белыми крестами, как это было 80 лет назад. Поэтому история она повторяется", - сказал Гладков, отметив мужество и героизм как военнослужащих российской армии, так и жителей Белгородской области. Битва на Курской дуге — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года. В нем участвовали, по разным данным, от 2 до 4 миллионов человек, около 6 тысяч танков и 4 тысяч самолетов. На южном фарсе Курской дуги свершилась решающая битва: на поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады - в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника.

https://ria.ru/20230712/osvobozhdenie-1883515550.html

белгородская область

прохоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге 12 июня прошло масштабное танковое сражение, определившее итоги сражения на Курской дуге. Около 1500 единиц тяжелой техники схлестнулись в ожесточенной схватке, завершившейся переходом в оборону фашистских войск. По мнению экспертов, именно этот бой помог определить судьбу сражения на Курской дуге. 2023-07-12T14:28 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великая отечественная война (1941-1945), белгородская область, прохоровка, вячеслав гладков, курская битва