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В Белгородской области отметили 80 лет битве под Прохоровкой - РИА Новости, 12.07.2023
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14:28 12.07.2023 (обновлено: 15:52 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/prokhorovka-1883730174.html
В Белгородской области отметили 80 лет битве под Прохоровкой
В Белгородской области отметили 80 лет битве под Прохоровкой - РИА Новости, 12.07.2023
В Белгородской области отметили 80 лет битве под Прохоровкой
Празднование круглой даты: 80-летия Прохоровского сражения времен Великой Отечественной войны - прошло в Белгородской области, гостями мероприятия стали... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:28
2023-07-12T15:52
великая отечественная война (1941-1945)
белгородская область
прохоровка
вячеслав гладков
курская битва
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ПРОХОРОВКА (Белгородская область), 12 июл - РИА Новости. Празднование круглой даты: 80-летия Прохоровского сражения времен Великой Отечественной войны - прошло в Белгородской области, гостями мероприятия стали полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернаторы нескольких регионов, передает корреспондент РИА Новости. Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, в рамках Курской битвы (5 июля – 23 августа) произошло Прохоровское сражение – крупнейший танковый бой Великой Отечественной войны, в результате которого Красная армия остановила наступление противника. В начале июля губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что из-за неблагоприятной оперативной обстановки массовые мероприятия в честь 80-летия Прохоровского сражения отменены в Белгородской области. Подвоз бесплатными автобусами власти не организовывали, но на личном транспорте жители и гости области приезжали на ратное поле отметить праздник. Были организованы интерактивные площадки, фотозоны, полевая кухня. Каждый муниципалитет области подготовил свой проект к празднику, например администрация Нового Оскола оборудовала тематическую площадку с ретромотоциклом, а также исполнение песен и частушек под музыку. Солдатские каши можно было попробовать из разных круп, особой популярностью пользовалась пшенная с мясом от Прохоровского муниципалитета. Почтить память воинов на Третье ратное поле к памятнику "Звонница" приехали полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернаторы Курской, Орловской, Воронежской и Калужской областей, актер Михаил Пореченков. "Это событие не из далекого прошлого, оно имеет очень тесную связь с настоящим, потому что здесь, на Прохоровском поле, мы видим, на что был способен русский солдат, на что была способна сила русского оружия, русского духа. Поэтому это очень современное событие", - сказал Щеголев журналистам. Пореченков высказал слова благодарности губернатору Гладкову и подчеркнул, что хотел бы чаще посещать Белгородскую область. "В эту годовщину, в этот святой праздник я оставил все свои дела и приехал сюда… Я не могу обойти стороной эту величайшую дату, где была проявлена сила духа и мужество русского человека", - добавил Михаил. Губернатор Белгородской области во время встречи с журналистами провел аналогию с теми событиями, которые происходили в регионе в мае. "Когда приехали в освобожденный уже после захода диверсионной группы в Грайворонский округ, мы увидели машины иностранного производства с белыми крестами, как это было 80 лет назад. Поэтому история она повторяется", - сказал Гладков, отметив мужество и героизм как военнослужащих российской армии, так и жителей Белгородской области. Битва на Курской дуге — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года. В нем участвовали, по разным данным, от 2 до 4 миллионов человек, около 6 тысяч танков и 4 тысяч самолетов. На южном фарсе Курской дуги свершилась решающая битва: на поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады - в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника.
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Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге
12 июня прошло масштабное танковое сражение, определившее итоги сражения на Курской дуге. Около 1500 единиц тяжелой техники схлестнулись в ожесточенной схватке, завершившейся переходом в оборону фашистских войск. По мнению экспертов, именно этот бой помог определить судьбу сражения на Курской дуге.
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великая отечественная война (1941-1945), белгородская область, прохоровка, вячеслав гладков, курская битва
Великая Отечественная война (1941-1945), Белгородская область, Прохоровка, Вячеслав Гладков, Курская битва
В Белгородской области отметили 80 лет битве под Прохоровкой

В Белгородской области кашами и частушками отметили 80 лет битве под Прохоровкой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦеремония возложения цветов к монументу "Звонница" в поселке Прохоровка Белгородской области в честь 80-летия со дня Прохоровского танкового сражения. 12 июля 2023
Церемония возложения цветов к монументу Звонница в поселке Прохоровка Белгородской области в честь 80-летия со дня Прохоровского танкового сражения. 12 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПРОХОРОВКА (Белгородская область), 12 июл - РИА Новости. Празднование круглой даты: 80-летия Прохоровского сражения времен Великой Отечественной войны - прошло в Белгородской области, гостями мероприятия стали полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернаторы нескольких регионов, передает корреспондент РИА Новости.
Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, в рамках Курской битвы (5 июля – 23 августа) произошло Прохоровское сражение – крупнейший танковый бой Великой Отечественной войны, в результате которого Красная армия остановила наступление противника.
В начале июля губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что из-за неблагоприятной оперативной обстановки массовые мероприятия в честь 80-летия Прохоровского сражения отменены в Белгородской области. Подвоз бесплатными автобусами власти не организовывали, но на личном транспорте жители и гости области приезжали на ратное поле отметить праздник.
Были организованы интерактивные площадки, фотозоны, полевая кухня. Каждый муниципалитет области подготовил свой проект к празднику, например администрация Нового Оскола оборудовала тематическую площадку с ретромотоциклом, а также исполнение песен и частушек под музыку. Солдатские каши можно было попробовать из разных круп, особой популярностью пользовалась пшенная с мясом от Прохоровского муниципалитета.
Почтить память воинов на Третье ратное поле к памятнику "Звонница" приехали полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернаторы Курской, Орловской, Воронежской и Калужской областей, актер Михаил Пореченков.
"Это событие не из далекого прошлого, оно имеет очень тесную связь с настоящим, потому что здесь, на Прохоровском поле, мы видим, на что был способен русский солдат, на что была способна сила русского оружия, русского духа. Поэтому это очень современное событие", - сказал Щеголев журналистам.
Пореченков высказал слова благодарности губернатору Гладкову и подчеркнул, что хотел бы чаще посещать Белгородскую область. "В эту годовщину, в этот святой праздник я оставил все свои дела и приехал сюда… Я не могу обойти стороной эту величайшую дату, где была проявлена сила духа и мужество русского человека", - добавил Михаил.
Советские бойцы у немецкого танка Rz.Kpfw. V Пантера, подбитого во время боев под Прохоровкой. Курская дуга, август 1943 года. - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Освобождение. Что началось под Прохоровкой 80 лет назад
Вчера, 09:00
Губернатор Белгородской области во время встречи с журналистами провел аналогию с теми событиями, которые происходили в регионе в мае.
"Когда приехали в освобожденный уже после захода диверсионной группы в Грайворонский округ, мы увидели машины иностранного производства с белыми крестами, как это было 80 лет назад. Поэтому история она повторяется", - сказал Гладков, отметив мужество и героизм как военнослужащих российской армии, так и жителей Белгородской области.
Битва на Курской дуге — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года. В нем участвовали, по разным данным, от 2 до 4 миллионов человек, около 6 тысяч танков и 4 тысяч самолетов. На южном фарсе Курской дуги свершилась решающая битва: на поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады - в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника.
Советские танки Т-34 атакуют в районе Прохоровки. 12 июля 1943 года - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Тест
Вчера, 08:00
 
Великая Отечественная война (1941-1945)Белгородская областьПрохоровкаВячеслав ГладковКурская битва
 
 
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