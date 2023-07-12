https://ria.ru/20230712/poryadok-1883785923.html

Во Франции 130 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок 13 и 14 июля

Во Франции 130 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок 13 и 14 июля - РИА Новости, 12.07.2023

Во Франции 130 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок 13 и 14 июля

Около 130 тысяч правоохранителей во Франции будут обеспечивать порядок в стране в национальный праздник День взятия Бастилии, отмечаемый 14 июля, и накануне на... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:24

2023-07-12T16:24

2023-07-12T16:24

в мире

франция

жеральд дарманен

нантер

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Около 130 тысяч правоохранителей во Франции будут обеспечивать порядок в стране в национальный праздник День взятия Бастилии, отмечаемый 14 июля, и накануне на фоне недавних массовых беспорядков, заявил в среду глава французского МВД Жеральд Дарманен. "Мы приняли решение задействовать исключительную группировку сил... Она будет опираться 13 и 14 июля на 130 тысяч полицейских, жандармов и сотрудников министерства внутренних дел", - заявил он на пресс-конференции. Трансляцию вёл телеканал BFMTV. При этом 45 тысяч правоохранителей из них в специальной экипировке будут обеспечивать борьбу с насилием и беспорядками в каждый из указанных дней. Среди них, в том числе, поддержанием правопорядка займутся подразделения спецназа: группа вмешательства национальной жандармерии GIGN, элитное подразделение национальной полиции RAID и бригада поисков и реагирования BRI, сказал глава МВД. По словам министра, на фоне недавних массовых беспорядков будут задействованы вертолеты жандармерии, БПЛА, а также бронетехника. В Лионскую метрополию также направят восьмую роту республиканской безопасности (CRS 8), представляющую собой подразделение специального назначения, целью которого является восстановление и поддержание общественного правопорядка. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.

https://ria.ru/20230705/frantsiya-1882422536.html

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в мире, франция, жеральд дарманен, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере