https://ria.ru/20230712/obstrel-1883739338.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 12.07.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке за 20 минут, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:46

2023-07-12T14:46

2023-07-12T14:46

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке за 20 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:05 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. В 14.10 был произведен обстрел Петровского района Донецка семью снарядами указанного калибра, через десять минут было выпущено пять снарядов по Кировскому району, а в 14.25 - столько же снарядов по Куйбышевскому району города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230711/obstrel-1883626192.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато