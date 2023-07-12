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Программа "Семьеведение" будет обязательной в РФ с нового учебного года - РИА Новости, 12.07.2023
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Год педагога и наставника
 
14:24 12.07.2023
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Программа "Семьеведение" будет обязательной в РФ с нового учебного года
Программа "Семьеведение" будет обязательной в РФ с нового учебного года - РИА Новости, 12.07.2023
Программа "Семьеведение" будет обязательной в РФ с нового учебного года
Программа воспитания для среднего профессионального образования, в которую войдет "Семьеведение" будет обязательной с нового учебного года, но название пособия, РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:24
2023-07-12T14:24
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Программа воспитания для среднего профессионального образования, в которую войдет "Семьеведение" будет обязательной с нового учебного года, но название пособия, которое разрабатывается специально для новой программы не окончательное, сообщила в своем телеграм-канале директор Института изучения детства, семьи и воспитания, подведомственного Минпросвещения, Наталья Агре. "Институт разработал новую программу воспитания для системы СПО, которая будет обязательной с начала учебного года и сейчас работает над несколькими методическим пособиями для реализации программ воспитания во внеурочной деятельности. Одно из пособий под рабочим названием "семьеведение" или "этика и психология семейной жизни", - говорится в сообщении. Она отметила, что сейчас собраны программы, публикации и научные работы с начала прошлого века, в ближайшее время будут вынесены для обсуждения разделы, которые предлагается включить в пособие, а также обсудят его окончательное название. Как пояснила Агре, Минпросвещения России рекомендовало реализовать обновленную программу воспитания в колледжах, сейчас Институт воспитания работает над методическими материалами по реализации программы по нескольким направлениям, одно из приоритетных направлений - методический материал по направлению духовно-нравственного воспитания под рабочим названием "Семьеведение" для классных руководителей и кураторов студенческих групп для проведения классных часов. "В перспективе планируем разработать программу внеурочной деятельности и учебно-методический комплекс к ней, который будет включать сценарные планы к каждому занятию, презентационный материал, список литературы, аудио и видеоконтент", - добавила директор института. Ранее пресс-служба Института изучения детства, семьи и воспитания сообщила, что в России появится пособие по семьеведению, призванное укреплять традиционные семейные ценности среди молодежи. Задачами такой программы по семьеведению станут подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей, помощь в понимании особенностей подросткового возраста и принятии себя, передача подросткам базовых знаний из области психологии и педагогики и другие.
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Программа "Семьеведение" будет обязательной в РФ с нового учебного года

© iStock.com / SewcreamStudioСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© iStock.com / SewcreamStudio
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Программа воспитания для среднего профессионального образования, в которую войдет "Семьеведение" будет обязательной с нового учебного года, но название пособия, которое разрабатывается специально для новой программы не окончательное, сообщила в своем телеграм-канале директор Института изучения детства, семьи и воспитания, подведомственного Минпросвещения, Наталья Агре.
"Институт разработал новую программу воспитания для системы СПО, которая будет обязательной с начала учебного года и сейчас работает над несколькими методическим пособиями для реализации программ воспитания во внеурочной деятельности. Одно из пособий под рабочим названием "семьеведение" или "этика и психология семейной жизни", - говорится в сообщении.
Она отметила, что сейчас собраны программы, публикации и научные работы с начала прошлого века, в ближайшее время будут вынесены для обсуждения разделы, которые предлагается включить в пособие, а также обсудят его окончательное название.
Как пояснила Агре, Минпросвещения России рекомендовало реализовать обновленную программу воспитания в колледжах, сейчас Институт воспитания работает над методическими материалами по реализации программы по нескольким направлениям, одно из приоритетных направлений - методический материал по направлению духовно-нравственного воспитания под рабочим названием "Семьеведение" для классных руководителей и кураторов студенческих групп для проведения классных часов.
"В перспективе планируем разработать программу внеурочной деятельности и учебно-методический комплекс к ней, который будет включать сценарные планы к каждому занятию, презентационный материал, список литературы, аудио и видеоконтент", - добавила директор института.
Ранее пресс-служба Института изучения детства, семьи и воспитания сообщила, что в России появится пособие по семьеведению, призванное укреплять традиционные семейные ценности среди молодежи. Задачами такой программы по семьеведению станут подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей, помощь в понимании особенностей подросткового возраста и принятии себя, передача подросткам базовых знаний из области психологии и педагогики и другие.
 
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