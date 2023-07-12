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Байден исключил вступление Украины в НАТО до разрешения конфликта - РИА Новости, 12.07.2023
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22:22 12.07.2023 (обновлено: 22:42 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/nato-1883859292.html
Байден исключил вступление Украины в НАТО до разрешения конфликта
Байден исключил вступление Украины в НАТО до разрешения конфликта - РИА Новости, 12.07.2023
Байден исключил вступление Украины в НАТО до разрешения конфликта
Украина не станет членом НАТО до урегулирования конфликта с Россией, заявил президент США Джо Байден, его слова приводит пул Белого дома. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T22:22
2023-07-12T22:42
украина
в мире
нато
джо байден
владимир зеленский
россия
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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Украина не станет членом НАТО до урегулирования конфликта с Россией, заявил президент США Джо Байден, его слова приводит пул Белого дома."Этого не произойдет в ближайшей перспективе. Не произойдет, пока не закончится война", — сказал глава государства.По словам Байдена, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что обязательства стран НАТО перед его страной важнее вступления в блок.Ранее сегодня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил по итогам саммита в Вильнюсе, что Киев пригласят в организацию только после того, как все союзники подтвердят выполнение им условий для присоединения. При этом он напомнил, что страны блока утвердили многолетний план поддержки Украины и теперь она "близка к НАТО как никогда".Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит. В день открытия форума в Вильнюсе Владимир Зеленский в своих соцсетях назвал абсурдным то, что нет никаких временных рамок для приглашения Украины в альянс, заподозрив членов НАТО в неготовности к такому шагу.В последние месяцы Столтенберг подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам. Но накануне встречи он признался, что союзники все еще не согласовали текст итогового заявления в части перспектив членства Украины, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20230712/nato-1883858005.html
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
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украина, в мире, нато, джо байден, владимир зеленский, россия
Украина, В мире, НАТО, Джо Байден, Владимир Зеленский, Россия
Байден исключил вступление Украины в НАТО до разрешения конфликта

Байден исключил вступление Украины в НАТО до разрешения конфликта с Россией

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Украина не станет членом НАТО до урегулирования конфликта с Россией, заявил президент США Джо Байден, его слова приводит пул Белого дома.
«
"Этого не произойдет в ближайшей перспективе. Не произойдет, пока не закончится война", — сказал глава государства.
По словам Байдена, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что обязательства стран НАТО перед его страной важнее вступления в блок.
Ранее сегодня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил по итогам саммита в Вильнюсе, что Киев пригласят в организацию только после того, как все союзники подтвердят выполнение им условий для присоединения. При этом он напомнил, что страны блока утвердили многолетний план поддержки Украины и теперь она "близка к НАТО как никогда".
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Вчера, 22:05
Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит. В день открытия форума в Вильнюсе Владимир Зеленский в своих соцсетях назвал абсурдным то, что нет никаких временных рамок для приглашения Украины в альянс, заподозрив членов НАТО в неготовности к такому шагу.
В последние месяцы Столтенберг подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам. Но накануне встречи он признался, что союзники все еще не согласовали текст итогового заявления в части перспектив членства Украины, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
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УкраинаВ миреНАТОДжо БайденВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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