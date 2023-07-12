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Министр обороны Венгрии заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО
Министр обороны Венгрии заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Министр обороны Венгрии заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО
Украина не получила приглашения в НАТО, потому что не готова стать членом альянса, не располагает к этому и текущая ситуация, заявил министр обороны Венгрии... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T22:05
2023-07-12T22:05
2023-07-12T23:59
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БУДАПЕШТ, 12 июл - РИА Новости. Украина не получила приглашения в НАТО, потому что не готова стать членом альянса, не располагает к этому и текущая ситуация, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки. По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. "Украина в этот раз не получила приглашения в НАТО, потому что ни ситуация, ни Украина не готовы к тому, чтобы (Киев) стал членом НАТО", - сказал Салаи-Бобровницки в видеообращении, опубликованном в соцсетях. Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
https://ria.ru/20230712/tsekov-1883853644.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, совет европы, венецианская комиссия, киев, венгрия, олимпийские игры
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Совет Европы, Венецианская комиссия, Киев, Венгрия, Олимпийские игры
Министр обороны Венгрии заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО
Глава Минобороны Венгрии Салаи-Бобровницки заявил, что Киев не готов к вступлению в НАТО