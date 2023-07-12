https://ria.ru/20230712/nato-1883784221.html

Минобороны Британии поддержало требования Киева по временным рамкам от НАТО

Минобороны Британии поддержало требования Киева по временным рамкам от НАТО - РИА Новости, 12.07.2023

Минобороны Британии поддержало требования Киева по временным рамкам от НАТО

Украина занимает полностью правильную позицию, требуя от НАТО точных временных рамок для присоединения к альянсу, заявил в среду глава британского минобороны... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:18

2023-07-12T16:18

2023-07-12T16:18

украина

бен уоллес

владимир зеленский

нато

йенс столтенберг

в мире

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Украина занимает полностью правильную позицию, требуя от НАТО точных временных рамок для присоединения к альянсу, заявил в среду глава британского минобороны Бен Уоллес. "Украина абсолютно права, оказывая на нас давление по поводу того, когда должны появиться сроки для ее присоединения (к альянсу)", - сказал Уоллес в ходе дискуссий на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась на сайте форума мероприятия. Ранее Владимир Зеленский, прибывший на саммит НАТО в Вильнюс во вторник вечером, назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. На это заявление Зеленского генсек НАТО Йенс Столтенберг парировал, что "в процессе присоединения к НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное – выполнять условия. При этом генсек альянса указал, что для Украины сейчас самое важное – в принципе сохраниться как суверенное государство в Европе, потому что "если Украина не победит, вопрос о ее членстве вообще стоять не будет". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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украина, бен уоллес, владимир зеленский, нато, йенс столтенберг, в мире, великобритания