Минобороны Британии поддержало требования Киева по временным рамкам от НАТО
Глава Минобороны Британии Уоллес поддержал требования Украины по временным рамкам от НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Украина занимает полностью правильную позицию, требуя от НАТО точных временных рамок для присоединения к альянсу, заявил в среду глава британского минобороны Бен Уоллес.
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"Украина абсолютно права, оказывая на нас давление по поводу того, когда должны появиться сроки для ее присоединения (к альянсу)", - сказал Уоллес в ходе дискуссий на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась на сайте форума мероприятия.
Ранее Владимир Зеленский, прибывший на саммит НАТО в Вильнюс во вторник вечером, назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. На это заявление Зеленского генсек НАТО Йенс Столтенберг парировал, что "в процессе присоединения к НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное – выполнять условия. При этом генсек альянса указал, что для Украины сейчас самое важное – в принципе сохраниться как суверенное государство в Европе, потому что "если Украина не победит, вопрос о ее членстве вообще стоять не будет".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.