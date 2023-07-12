Зеленский заявил, что понимает тревогу в НАТО по поводу членства Киева
Зеленский заявил, что понимает, почему страны НАТО боятся принимать Украину в альянс
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что понимает опасения некоторых союзников в связи с возможным членством Украины в НАТО, потому что никто не хочет мировой войны.
"Мы понимаем, что кто-то боится говорить о нашем членстве в НАТО сейчас, потому что никто не хочет, чтобы была мировая война. Это понятно и логично", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
По его словам, Киев видит конкретные пункты, которые приближают Украину к НАТО. "Мы хотим быстрее. И очень сложно объяснять партнерам некоторые вещи, потому что мы на войне. Партнеры хотят нам помочь, и они помогают, но мы живем в разных условиях. Мы - в условиях, когда нужно выжить, а партнеры хотят нам помочь жить. А нам нужно выжить, и это толкает нас к быстрым процессам, которые должны привести к реформированию инфраструктуры безопасности в мире", - сказал Зеленский.
На начавшемся во вторник саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. Зеленский после оглашения решений назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала российской военной операции.