https://ria.ru/20230712/nato-1883743241.html

Зеленский заявил, что понимает тревогу в НАТО по поводу членства Киева

Зеленский заявил, что понимает тревогу в НАТО по поводу членства Киева - РИА Новости, 12.07.2023

Зеленский заявил, что понимает тревогу в НАТО по поводу членства Киева

Владимир Зеленский заявил, что понимает опасения некоторых союзников в связи с возможным членством Украины в НАТО, потому что никто не хочет мировой войны. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:52

2023-07-12T14:52

2023-07-12T14:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

нато

йенс столтенберг

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что понимает опасения некоторых союзников в связи с возможным членством Украины в НАТО, потому что никто не хочет мировой войны. "Мы понимаем, что кто-то боится говорить о нашем членстве в НАТО сейчас, потому что никто не хочет, чтобы была мировая война. Это понятно и логично", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По его словам, Киев видит конкретные пункты, которые приближают Украину к НАТО. "Мы хотим быстрее. И очень сложно объяснять партнерам некоторые вещи, потому что мы на войне. Партнеры хотят нам помочь, и они помогают, но мы живем в разных условиях. Мы - в условиях, когда нужно выжить, а партнеры хотят нам помочь жить. А нам нужно выжить, и это толкает нас к быстрым процессам, которые должны привести к реформированию инфраструктуры безопасности в мире", - сказал Зеленский. На начавшемся во вторник саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. Зеленский после оглашения решений назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала российской военной операции.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр