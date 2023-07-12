https://ria.ru/20230712/nato-1883673062.html

Сенатор предупредил НАТО о последствиях попытки воевать против России

Сенатор предупредил НАТО о последствиях попытки воевать против России - РИА Новости, 12.07.2023

Сенатор предупредил НАТО о последствиях попытки воевать против России

Если НАТО попробует начать боевые действия против РФ вне украинского театра военных действий, члены альянса сразу поймут разницу между войной и спецоперацией,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:17

2023-07-12T10:17

2023-07-12T10:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

андрей климов

нато

совет федерации рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Если НАТО попробует начать боевые действия против РФ вне украинского театра военных действий, члены альянса сразу поймут разницу между войной и спецоперацией, заявил в своем телеграм-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. НАТО считает, что будущее Украины в альянсе, но при этом Киев должен выполнить ряд условий, говорится в коммюнике первого дня саммита в Вильнюсе. Кроме того, страны НАТО назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе. "Если НАТО попробует начать боевые действия с РФ вне украинского театра военных действий (о чём в Вильнюсе шептались сразу в нескольких вариантах), то её члены на своих шкурах тут же узнают чем настоящая война с РФ отличается от СВО", - написал политик. Климов полагает, что дела у НАТО гораздо хуже, чем были до 2022 года, а это значит, что украинская авантюра не помогла ни "сдерживанию России", ни, тем более, благоденствию не только Украины, но и ЕС. "Однако США и их сателлиты остаются опасными противниками, то есть, реагировать на их агрессивные действия мы будем вне всякого сомнения, в том числе военно-техническими методами", - подчеркнул он. По словам сенатора, "о вступлении остатков территории бывшей УССР в НАТО решений ожидаемо принято не было". "Эта антироссийская международная банда, конечно, клуб самоубийц, но всё-таки из числа живых государств, а не политических трупов", - добавил он. Политик также отметил, что ЕС теперь главный заложник вашингтонских антироссийских устремлений, что "явно ускорит его социально-экономическую деградацию и повысит риски безопасности до максимального уровня с 1957 (года рождения европейского "Общего рынка")". Климов обратил внимание и на то, что НАТО позиционирует себя теперь не только как "североатлантический альянс", но заявляет о военных амбициях в зоне АТР, направленных и против КНР, а также о том, что НАТО - "ядерный альянс". "Сказанное вызвало резко негативную реакцию из Пекина", - написал законодатель.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230711/nato-1883509440.html

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, андрей климов, нато, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр