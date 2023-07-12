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Сенатор предупредил НАТО о последствиях попытки воевать против России - РИА Новости, 12.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/nato-1883673062.html
Сенатор предупредил НАТО о последствиях попытки воевать против России
Сенатор предупредил НАТО о последствиях попытки воевать против России - РИА Новости, 12.07.2023
Сенатор предупредил НАТО о последствиях попытки воевать против России
Если НАТО попробует начать боевые действия против РФ вне украинского театра военных действий, члены альянса сразу поймут разницу между войной и спецоперацией,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:17
2023-07-12T10:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
андрей климов
нато
совет федерации рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Если НАТО попробует начать боевые действия против РФ вне украинского театра военных действий, члены альянса сразу поймут разницу между войной и спецоперацией, заявил в своем телеграм-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. НАТО считает, что будущее Украины в альянсе, но при этом Киев должен выполнить ряд условий, говорится в коммюнике первого дня саммита в Вильнюсе. Кроме того, страны НАТО назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе. "Если НАТО попробует начать боевые действия с РФ вне украинского театра военных действий (о чём в Вильнюсе шептались сразу в нескольких вариантах), то её члены на своих шкурах тут же узнают чем настоящая война с РФ отличается от СВО", - написал политик. Климов полагает, что дела у НАТО гораздо хуже, чем были до 2022 года, а это значит, что украинская авантюра не помогла ни "сдерживанию России", ни, тем более, благоденствию не только Украины, но и ЕС. "Однако США и их сателлиты остаются опасными противниками, то есть, реагировать на их агрессивные действия мы будем вне всякого сомнения, в том числе военно-техническими методами", - подчеркнул он. По словам сенатора, "о вступлении остатков территории бывшей УССР в НАТО решений ожидаемо принято не было". "Эта антироссийская международная банда, конечно, клуб самоубийц, но всё-таки из числа живых государств, а не политических трупов", - добавил он. Политик также отметил, что ЕС теперь главный заложник вашингтонских антироссийских устремлений, что "явно ускорит его социально-экономическую деградацию и повысит риски безопасности до максимального уровня с 1957 (года рождения европейского "Общего рынка")". Климов обратил внимание и на то, что НАТО позиционирует себя теперь не только как "североатлантический альянс", но заявляет о военных амбициях в зоне АТР, направленных и против КНР, а также о том, что НАТО - "ядерный альянс". "Сказанное вызвало резко негативную реакцию из Пекина", - написал законодатель.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
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безопасность, россия, украина, андрей климов, нато, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Андрей Климов, НАТО, Совет Федерации РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенатор предупредил НАТО о последствиях попытки воевать против России

Климов: если НАТО попробует воевать с Россией вне Украины, увидит отличия СВО от войны

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Если НАТО попробует начать боевые действия против РФ вне украинского театра военных действий, члены альянса сразу поймут разницу между войной и спецоперацией, заявил в своем телеграм-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
НАТО считает, что будущее Украины в альянсе, но при этом Киев должен выполнить ряд условий, говорится в коммюнике первого дня саммита в Вильнюсе. Кроме того, страны НАТО назвали Россию самой серьезной и прямой угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе.
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"Если НАТО попробует начать боевые действия с РФ вне украинского театра военных действий (о чём в Вильнюсе шептались сразу в нескольких вариантах), то её члены на своих шкурах тут же узнают чем настоящая война с РФ отличается от СВО", - написал политик.
Климов полагает, что дела у НАТО гораздо хуже, чем были до 2022 года, а это значит, что украинская авантюра не помогла ни "сдерживанию России", ни, тем более, благоденствию не только Украины, но и ЕС. "Однако США и их сателлиты остаются опасными противниками, то есть, реагировать на их агрессивные действия мы будем вне всякого сомнения, в том числе военно-техническими методами", - подчеркнул он.
По словам сенатора, "о вступлении остатков территории бывшей УССР в НАТО решений ожидаемо принято не было". "Эта антироссийская международная банда, конечно, клуб самоубийц, но всё-таки из числа живых государств, а не политических трупов", - добавил он.
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Политик также отметил, что ЕС теперь главный заложник вашингтонских антироссийских устремлений, что "явно ускорит его социально-экономическую деградацию и повысит риски безопасности до максимального уровня с 1957 (года рождения европейского "Общего рынка")".
Климов обратил внимание и на то, что НАТО позиционирует себя теперь не только как "североатлантический альянс", но заявляет о военных амбициях в зоне АТР, направленных и против КНР, а также о том, что НАТО - "ядерный альянс". "Сказанное вызвало резко негативную реакцию из Пекина", - написал законодатель.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаАндрей КлимовНАТОСовет Федерации РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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